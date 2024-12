Óscar Valdez confía en que vencerá a Navarrete en la revancha

Óscar Valdez confía en que vencerá a Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y le arrebatará el título de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), este sábado 7 de diciembre en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

En una entrevista con Sean Zittel, Valdez quiere ser ejemplo de que se puede volver después de una derrota y prometió que esta vez será un peleador más inteligente ante el Vaquero Navarrete porque ahora sabe qué esperar.

“Esta es la pelea para mí. Esta es la pelea que define mi carrera. Esta es la primera vez que voy a hacer una revancha con alguien que realmente me ha vencido. Puede hacerlo más complicado porque sabes que has estado allí con ellos, y tu mente puede jugarte malas pasadas, diciendo que perdiste contra él. No, quiero ser un ejemplo de que se puede perder, pero siempre se está obligado a volver”, dijo.

El Vaquero Navarrete volverá al ring después de ser vencido en 135 lb. Crédito: Isaac Brekken | AP

“Se puede hacer. El hecho de haber perdido no significa que estés fuera. Lo demostré en mi última pelea contra Liam Wilson, pero quiero dar una mejor impresión al volver contra el tipo que realmente me ganó. No fue una pelea reñida. Fue una pelea de un solo bando. Quiero demostrar que se puede entrenar y que se puede regresar y salir victorioso. Quiero dar ese ejemplo. Para dar ese ejemplo, primero tengo que ganar esta pelea”, agregó.

En la primera pelea, Óscar Valdez y el Vaquero Navarrete protagonizaron una verdadera guerra entre mexicanos y superaron las expectativas de los fanáticos agosto del 2023. Al final el monarca azteca defendió con éxito por primera vez su cinturón al vencer a su compatriota por decisión unánime en las tarjetas.

A comienzos del 2024, Valdez volvió a saborear el triunfo y ganó el título interino de la OMB para asegurar la revancha. En cambio, el Vaquero Navarrete perdió la oportunidad de sumar un cuarto cinturón en la división de 135 libras tras caer ante Denys Berinchyk en mayo.

Óscar Valdez, de 33 años, se recuperó de su última derrota ante el Vaquero Navarrete y saboreó nuevamente el triunfo ante Liam Wilson, capturando el cinturón interino de peso superpluma de la OMB. El mexicano de 33 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título).

Por su parte, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, de 29 años, sigue siendo campeón de peso superpluma de la OMB y perdió la oportunidad de sumar un nuevo cinturón. El campeón mexicano de tres divisiones tiene marca de 39 triunfos, (31 por nocaut) dos derrotas y un empate.

