Robeisy Ramírez sobre revancha con Espinoza: “Esta vez va a ser diferente”

Robeisy Ramírez aseguró que la revancha con Rafael ‘Divino’ Espinoza, campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), será diferente a la primera pelea porque ahora sí está 100% concentrado.

En una entrevista con Sean Zittel, Ramírez explicó que cuando se enfrentó a Divino Espinoza a finales del 2023 no fue el mismo de siempre porque su padre casi muere en Cuba y eso influyó en su preparación mental para el combate.

“Pasaron muchas cosas físicas en la pelea. Pasaron muchas cosas en mi vida, pero lo bueno es que todo está bien ahora. Voy a estar concentrado para esta pelea. No fui yo. Estaba buscando una manera de salir de los intercambios y no me sentía bien en ese momento. Estaba tratando de hacer algo diferente y las cosas que quería hacer no estaban sucediendo”, dijo.

“A pesar de que yo estaba así, aun así fue la Pelea del Año para Top Rank y ESPN. Vimos 12 rounds fuertes. Esta vez va a ser diferente. En la primera pelea, lo derribé y cuando se levantó, se veía feo. Creo que el cinturón lo salvó. (El entrenador Ismael) Salas podría haberme dicho cualquier cosa, pero yo no era yo mismo. No podía prestar atención. Había otras cosas en mi mente que me influyeron”, agregó.

En la primera pelea, Divino Espinoza no era el favorito, pero a pesar de esto comenzó el combate dominando y manteniendo a raya a Robeisy Ramírez por su ventaja en altura y alcance. El cubano casi lo noquea al final del quinto asalto al conectarle un gancho de derecha que derribó al mexicano.

El mexicano pudo recuperarse y retomar el control. A poco de sonar la campana, Divino Espinoza derribó al cubano para sellar su gran victoria por decisión mayoritaria y coronarse como nuevo campeón de la OMB en peso pluma.

Tras el combate ambos siempre estuvieron interesados en la revancha, pero no se les cumplió de inmediato. En junio, Divino Espinoza hizo su primera defensa del título al noquear a Sergio Chirino en cuatro asaltos en Las Vegas.

Una semana después el cubano noqueó a Brandon León Benítez en el séptimo round en Florida. Luego de sus recientes victorias, la OMB ordenó la revancha entre ambos y este sábado 7 de diciembre pelearán nuevamente en el Footprint Center de Phoenix, Arizona.

Robeisy Ramírez demostró su poder al noquear a Benítez e intentará recuperar la faja de la categoría ante Espinoza. El pugilista cubano cuenta con 14 victorias, ocho por la vía rápida, y dos derrotas.

Por su parte, Rafael ‘Divino’ Espinoza, de 30 años, defendió su campeonato mundial de peso pluma de la OMB con éxito en junio y ahora tendrá la revancha con el cubano. El mexicano mantuvo su récord invicto después de 23 peleas, 19 de ellas ganadas por la vía del nocaut.

