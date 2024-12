8 claves para tener una mejor puntuación de crédito en Estados Unidos en 2025

Estados Unidos es una de las economías más grandes del mundo. En buena medida, el país se forjó a base de la deuda, tanto particular como del propio gobierno. Te decimos esto, porque tener una buena puntuación de crédito es esencial, en muchas ocasiones, para crecer financieramente y cumplir el sueño americano. Es cierto que, como inmigrantes, es difícil construirla. Para hacerte más fácil el camino, te diremos las 8 claves para mejorar tu puntuación en 2025.

En Estados Unidos, hay distintas mediciones de puntuación crediticia, sin embargo, el puntaje FICO Score es que se utiliza en el 90% de las decisiones de préstamo del país. El puntaje de crédito FICO se mide con base en tres dígitos, que empiezan desde los 300 puntos. A partir de ese rango, comienza la categorización de la siguiente manera:

Deficiente (300 – 579)

(300 – 579) Regular (580 – 669)

(580 – 669) Buena (670 – 739)

(670 – 739) Muy buena (740 – 799)

(740 – 799) Excelente (800 o más)

La fórmula clave en el historial de crédito de una persona en los Estados Unidos es muy simple: cuanto más alto sea tu puntaje, mejores préstamos y tasas de interés obtendrás. De ahí la importancia de construirla y mejorar, si es que te endeudaste y la redujiste en los últimos tiempos.

Por eso, te traemos las 8 claves para tener una mejor puntuación de crédito en los Estados Unidos en 2025 (y, básicamente, en cualquier país que maneje puntuaciones de crédito):

1. Lleva un registro de tu progreso

Las puntuaciones de crédito FICO se actualizan mensualmente, con base en los cambios y ajustes de deuda que tengas en ese periodo. Aunque el puntaje FICO es el más popular, también existe el Vantage Score. La recomendación es monitorear ambas de forma periódica. Equifax, TransUnion y Experian son las tres principales agencias de informes de crédito. El sitio AnnualCreditReport.com te permite recibir tu historial de crédito gratis una vez por año. En las agencias también podrías recibir informes gratuitos cada determinado tiempo.

2. Paga a tiempo

Muchos utilizamos el crédito como si fuera dinero extra. Grave error. Ese dinero lo tienes que pagar y cuando lo dejas pendiente de un ciclo de facturación mensual a otro, vas a ir acumulando intereses. Si quieres subir y mejorar tu puntaje de crédito, lo más recomendable es pagar tus facturas a tiempo.

Un 35% de tu puntaje FICO Score se basa en tu historial de pagos, así que asegúrate de hacer al menos el pago mínimo, y más si fuera posible, a más tardar en la fecha de vencimiento cada mes.

3. Mantén bajo tus saldos en tus cuentas de crédito

La cantidad de crédito disponible también es importante para la medición de tu puntaje FICO, con un valor del 30%. En este sentido, para maximizar tu puntuación, es recomendable mantener los saldos lo más bajos posible con respecto a tu límite de crédito. Eso significa que utilices la menor cantidad de crédito que tengas disponible. Los especialistas recomiendan mantenerlo por debajo del 30% de tu crédito. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito de $3,000 dólares, sería recomendable mantener tu saldo por debajo de los $900 dólares.

4. Haz pequeños pagos a lo largo del mes

Si intuyes y mides tu capacidad de crédito, de ingresos y lo que tienes disponible para pagar tus tarjetas de crédito, y te das cuenta de que no llegarás al final de tu ciclo de facturación para pagar todo el saldo, los expertos recomiendan hacer pequeños pagos a lo largo del mes, conocidos como micropagos, en lugar de hace un único pago una vez al mes.

Hacer pequeños pagos te ayuda a no desajustar el presupuesto contemplado para pagar tus deudas, a estar tranquilo al reducir tu saldo (que es importante, como vimos en el punto anterior), mantienes baja tu tasa de utilización de crédito e incluso aunque no pagues tu factura mensual total, reducirás el monto final y, por ende, tendrás que pagar menos intereses al siguiente ciclo de facturación.

5. Aumenta tu límite de crédito

Al aumentar tu límite de crédito, también tienes la posibilidad de mejorar tu tasa de utilización de crédito y mantener bajos tus saldos. Si bien es recomendable hacerlo y acercarte a tu emisor para concretarlo, debes siempre tener consciente los puntos anteriores, especialmente el de pagar tus cuentas a tiempo. Evita la tentación de gastar más con tu tarjeta para que puedas pagar tus facturas totales y mantener baja tu tasa de utilización.

6. No cierres tus cuentas viejas o que no uses

La antigüedad de tu historial de crédito representa el 15% de tu puntuación; por lo tanto, cerrar cuentas antiguas puede afectar negativamente tu puntuación. Tener cuentas abiertas sin saldo significa que tienes más crédito disponible, de modo que mantenerlas abiertas y usarlas con moderación puede ayudarle con tu puntuación. Eso sí, hablando de las tarjetas de crédito, lo recomendable es usar y hacer valer las que tienen un cargo de anualidad. Si hay manera de elegir, no uses ni cierres aquellas en las que no debes pagar esta tarifa.

7. Ten cuidado al abrir cuentas nuevas

A diferencia de aumentar tu límite de crédito de cuentas que ya tienes, abrir una nueva cuenta puede no ser tan beneficioso. En principio, cada vez que abres una nueva cuenta, se reduce tu puntaje momentáneamente. Luego, la actividad de crédito reciente constituye un 10% de tu puntaje FICO. Entonces, al realizar demasiadas consultas de crédito en un breve período podrías afectar de manera negativa tu puntuación de crédito.

8. Diversifica tu deuda

El 10% de tu puntaje FICO lo determina tu “combinación de crédito”. A los acreedores les gusta ver un patrón de manejo de crédito responsable a través del tiempo en una serie de tipos de cuentas, incluidos préstamos a plazos y créditos revolventes (como tarjetas de crédito y líneas de crédito).

También te puede interesar: