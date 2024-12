Queer Eye, temporada 9: ¿Cuándo se estrena en Estados Unidos?

Luego de haber estado en Austin, Kansas City, Nueva Orleans, Atlanta y Filadelfia, los Fab Five se mudan ahora a Las Vegas, en lo que será la temporada 9 de Queer Eye, que está a pocos días de estrenarse en la plataforma de streaming Netflix.

A diferencia de las anteriores, la novedad en esta temporada es que no aparece el diseñador Bobby Berk, sin embargo, el resto del elenco se mantiene: Tan France (Moda) Antoni Porowski (Gastronomía), Karamo Brown (Cultura) y Jonathan Van Ness (Estética).

Con una especialidad y profesión diferente, cada uno de los Fab Five se dedican a transformar las vidas de las personas.

Fecha de estreno de la temporada 9 de Queer Eye en Estados Unidos

La nueva temporada de Queer Eye se estrena oficialmente el 11 de diciembre de 2024 y Netflix lanzará los 10 capítulos ese mismo día. A través de la plataforma de streaming ya puedes ver el tráiler de la temporada 9.

A principios de 2024, el diseñador Bobby Berk anunció que abandonaría la serie después de casi 7 años. En conversación con la revista Vanity Fair, aseguró que estaba dejando “una parte muy importante de su vida”.

“Aunque fue mi decisión, no fue fácil”, aseguró el ahora ex miembro de los Fab Five.

Tras el paso por Las Vegas, también se espera que el reality show creado por David Collins continúe en otras ciudades icónicas de Estados Unidos. Incluso, Collins expresó que le encantaría llevar al grupo a su ciudad natal, Cincinnati, y filmar una temporada.

El primer episodio de Queer Eye se estrenó el 7 de febrero de 2018. Hasta la fecha, la serie ha ganado 12 galardones en los Emmy Awards, repitiendo como “Mejor Estructura de Reality Show” en 6 años consecutivos.