Rihanna luce sus curvas al modelar un ajustado conjunto de lencería

Rihanna ha complacido una vez más a sus fans, publicando en Instagram fotografías que la muestran luciendo su figura con un conjunto de la nueva colección para invierno de su firma Savage X Fenty, que lleva el nombre Starlet Nights.

La cantante escribió en su post el mensaje: “Saludos salvajes – Hazlo una noche para recordar”, y en unas horas las imágenes ya contaban con más de 2 millones de likes. Esta temporada la marca también lanza las colecciones de lencería “On The Prowl”, “Viva La Diva”, y “Chain Reactions”, que se destacan por sus transparencias.

Desde hace varios años los fans de Rihanna le piden un nuevo álbum, y en 2024 no presentó ninguna producción musical. Sin embargo, en una entrevista comentó con quién le gustaría colaborar: “Si tan sólo pudiera hacer una canción con Billie Eilish, eso sería bueno. Ella es tan buena”.

Eilish concedió una entrevista a la revista Complex (que salió esta semana), y dijo que le encantaría hacer un dueto con la artista originaria de Barbados. “Nunca me he encontrado con Rihanna. Ella es literalmente mi ídolo. Ella es la más grande de todos los tiempos. Ella es la colaboración completa de mis sueños. Cuando la gente pregunta: ‘¿Con quién te gustaría colaborar?’ Ni siquiera respondo a eso, pero siempre pienso en Rihanna. No es real. Yo pensaba: ‘Probablemente ni siquiera le agrado'”.

