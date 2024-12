Bradley dice que a Ramírez le será difícil volver tras “haberse rendido”

Timothy Bradley, excampeón y comentarista de boxeo, expresó que a Robeisy Ramírez le será muy difícil volver después de abandonar la pelea con Rafael ‘Divino’ Espinoza por una lesión en su ojo derecho.

En declaraciones a la prensa recogidas por FightHype, Bradley cree que el hecho de que Ramírez se rindiera le va a costar el futuro en su carrera porque, aunque es talentoso, esta es su tercera derrota como profesional.

“No estoy en el cuerpo de ese hombre, y en ese momento él tuvo que tomar una decisión. Pero si les digo esto, cuando yo era peleador, no había forma de que yo me rindiera así. Yo estuve en situaciones donde veía triple. Tengo que respetar su decisión, porque si me pongo en su lugar, no vale la pena perder un ojo”, dijo.

Robeisy Ramírez iba dominando la revancha con Divino Espinoza, pero se tuvo que retirar. Crédito: Top Rank | Cortesía

“Creo que va a ser muy difícil que él pueda volver, por el hecho de haberse rendido y haber dicho no va más. Por eso mismo, no creo que el futuro de Robeisy sea brillante. Ya es la tercera derrota en su carrera. Ya veremos qué es lo que hace a partir de ahora. El muchacho es talentoso, pero va a ser extremadamente difícil para él volver, especialmente después de esto”, agregó.

En la revancha con Divino Espinoza por el título de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Ramírez estaba dominando los primeros asaltos, pero en el quinto le dijo a su esquina que no podía ver por el ojo derecho.

Cuando el mexicano lo conectó con una fuerte derecha en esa zona en el sexto, el medallista olímpico decidió retirarse del combate -quien afirmó que tenía visión doble debido a unos codazos de Espinoza en el cuarto asalto- y los jueces le dieron la victoria por nocaut técnico.

“Me dio en dos ocasiones con el codo en el cuarto round y empecé a ver doble. Se lo dije al árbitro, hizo su trabajo y lo regañó, pero el daño ya estaba hecho. Creo que es la mejor decisión cuando te dan un mal golpe, cuando tengo una visión doble y no puedo estar en mis máximas condiciones, lo mejor es parar para cuidar mi salud. Aunque como todos están viendo estoy bien de salud”, declaró en la entrevista sobre el ring.

Después de la pelea y tras ser revisado en el hospital Banner University Medical Center, al cubano se le diagnosticó una fractura bilateral en hueso orbital derecho.

Robeisy Ramírez no pudo recuperar la faja de la categoría en la revancha con Espinoza por una lesión en el ojo derecho durante la pelea. El pugilista cubano cuenta con 14 victorias, ocho por la vía rápida, y tres derrotas.

