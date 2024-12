Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 13 al 15 de diciembre

El film de acción y fantasía inspirado en un personaje de Marvel: el cazador ruso Kraven, un villano que en los cómics se enfrenta a Spider-Man: “Kraven the Hunter”. La cinta del director chileno Pablo Larraín que habla sobre Maria Callas, la diva que cambió la historia de la ópera: “María”. La serie que sigue a varias familias de Los Ángeles que compiten por comprar una villa de estilo español de los años 20 del siglo pasado, convencidas de que resolverá todos sus problemas: “No Good Deed”. Y el emotivo documental que recorre los 50 años de carrera de Elton John, desde la cumbre del éxito hasta sus momentos más difíciles: “Elton John: Never Too Late”.

Kraven the Hunter

El estreno en cines más sonado de la semana es este film de acción y fantasía inspirado en un personaje de Marvel: el cazador ruso Kraven, un villano que en los cómics se enfrenta a Spider-Man. La película es una historia de origen en la que vemos cómo, desde muy joven, Sergei Kravinoff (interpretado por Aaron Taylor-Johnson) es entrenado para convertirse en un cazador implacable. Pero tiene una relación difícil con su despiadado padre, el gángster Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), que lo lleva por el camino de la venganza. Convertido en “Kraven the Hunter”, desarrolla una conexión animal que le emparenta con los depredadores y lo hace poderoso en el combate combate cuerpo a cuerpo. Su sentido del honor le hará chocar con su medio hermano Dmitri Smerdyakov (Fred Hechinger), un maestro del disfraz. Mientras que la sacerdotisa vudú Calypso (Ariana DeBose) le ayudará en su lucha contra el mercenario Aleksei Sytsevich, también conocido como Rhino (Alessandro Nivola).

Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 6 al 8 de diciembre

María

Angelina Jolie como “Maria Callas” y Haluk Bilginer como “Aristotle Onassis” en Maria. Crédito: Pablo Larraín/Netflix © 2024. | Netflix

El director chileno Pablo Larraín vuelve a elegir a una mujer icónica de la segunda mitad del siglo pasado para su último proyecto, como ya hizo en “Jackie” y en “Spencer” con Jacqueline Kennedy Onassis y Lady Diana. Ahora es el turno de Maria Callas, la diva que cambió la historia de la ópera. Angelina Jolie interpreta a la cantante en los últimos momentos de su vida, un trabajo que la sitúa como favorita a ganar el Óscar a Mejor Actriz. “María” ya está disponible en Netflix.

No Good Deed

Lisa Kudrow como “Lydia” y “Ray Romano” como “Paul” en “No Good Deed”. Crédito: Cortesía | Netflix

Netflix acaba de estrenar esta serie de ocho episodios creada por Liz Feldman (“Dead to Me”) y que sigue a varias familias de Los Ángeles que compiten por comprar una villa de estilo español de los años 20 del siglo pasado, convencidas de que resolverá todos sus problemas. Sin embargo, como ya han descubierto los vendedores, a veces la casa de tus sueños puede convertirse en una verdadera pesadilla. Protagonizada por Lisa Kudrow y Ray Romano.

Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 29 de noviembre al 1 de diciembre

Elton John: Never Too Late

“Elton John: Never Too Late”. Crédito: Disney | Cortesía

Cuando se prepara para su concierto de despedida en Estados Unidos, en el Dodger Stadium de Los Ángeles, Elton John nos lleva en este emotivo documental a través de 50 años de carrera, reflexionando sobre los momentos de más éxito y también mirando atrás a los puntos más bajo de su vida, incluidos sus problemas de adicción. La cinta incluye además una nueva canción original del artista británico. Estreno este viernes 13 de diciembre en Disney+.

Carry-On

Un viajero (Jason Bateman) chantajea a un joven agente de la TSA (Taron Egerton) para que permita que un paquete peligroso pase por seguridad y llegue a un vuelo el día de Navidad. Thriller de acción en Netflix.