Paul Mescal actuará en la película sobre la vida de Paul McCartney

El actor irlandés Paul Mescal, protagonista de la película “Gladiator II”, trabajará en uno de los filmes sobre el grupo The Beatles que prepara el director Sam Mendes, y que se estrenarán en 2027.

Lo anterior fue dado a conocer por Ridley Scott (director de “Gladiator II”), quien tuvo una conversación con Christopher Nolan en Los Ángeles. Cuando Ridley fue cuestionado acerca de si Mescal participaría en su cinta “The Dog Stars”, dijo: “Paul está muy saturado de trabajo, haciendo la próxima (película) de The Beatles. Así que tal vez tenga que dejarlo ir”.

De acuerdo a los rumores que circulan desde hace varias semanas, Mescal protagonizaría la película sobre la vida de Paul McCartney, cantante y bajista en el cuarteto de Liverpool. Mendes dirigirá cuatro filmes producidos por Sony Pictures, centrados en la vida de cada uno de los integrantes de la banda y con escenas interconectadas.

Hace dos semanas el baterista Ringo Starr habló sobre el ambicioso proyecto fílmico de Mendes y, refiriéndose a Barry Keoghan (el actor que podría interpretarlo), comentó: “Creo que él está en algún lugar tomando lecciones de batería, y espero que no sean demasiadas”.

A pesar de las declaraciones de Scott, Paul Mescal no ha confirmado su personaje en el biopic de Paul McCartney. El protagonista de “Gladiator II” actualmente trabaja en la película “Merrily We Roll Along”, y hay otros dos filmes que se estrenarán en 2025 con él en el reparto principal: “Hamnet” y “The History Of Sound”.

