¿Qué programas que benefician a latinos peligran si Trump elimina el Departamento de Educación?

En caso de desaparecer el Departamento de Educación, como ha planteado el presidente electo Donald Trump, los programas federales corren peligro, algunos de los cuales benefician a latinos, reconoció el secretario de Educación, Miguel Cardona.

Uno de esos programas es el Studen Loan Forgiveness enfocado a los funcionarios públicos que solicitan la condonación o reducción a su deuda estudiantil.

Cardona indicó que durante el primer gobierno de Trump, el 28% de las peticiones para ese programa fueron rechazadas.

“En la historia de este país nunca hubo una administración que hizo un porcentaje de beneficio en términos de condonación de deuda estudiantil”, dijo sobre las acciones impulsadas por el presidente Joe Biden.

Destacó el perdón de la deuda para aquellos que trabajan en la función pública, como bomberos, policías, enfermeras y maestras.

“Durante el gobierno de Trump el 28% de las personas que aplicaron por el perdón estudiantil fueron rechazadas”, dijo en entrevista con este diario. “Con nosotros más de un millón de personas recibieron ese beneficio”.

Cardona agregó que, en total, casi cinco millones de personas recibieron $176,000 millones en condonación de deuda, a pesar de los esfuerzos republicanos en tribunales.

“Cada otra estrategia que yo tengo para poder darle alivio a los latinos, a los que necesitan al alivio, los republicanos demandaron y trataron de pararlo, pero hay algunos que van a seguir adelante con ese programa”, reconoció.

¿Hay peligro de que algunos programas educativos sean cancelados?, se le insistió.

“Algunos sí, el desafío es tan grande, están con la corte, y no van a seguir, pero otros como la condonación para los que trabajan en servicio público [está] escrito por ley, pasado por republicanos y demócratas”, defendió. “Dice el presidente (Trump) que quiere cerrar el Departamento de Educación […]. Imagínate si cierran el Departamento de Educación, ¿quién va a ser responsable para asegurar que esto siga? Espero que no pase”.

La brecha entre grupos étnicos

Cardona teme que la brecha educativa entre los afroamericanos y los latinos con respecto a los blancos sea más amplia.

“Hemos hasta el 2022, 2023 […] hemos visto crecimiento en aprendizaje de estudiantes afroamericanos, crecer más que los estudiantes que son blancos”, expuso. “Para mí, como educador, siempre había una brecha, pero por primera vez vimos un cambio”.

Dijo que se implementaron varios programas con el American Rescue Plan, con inversiones de $130,000 millones de dólares.

“Empezamos con eso, pero me da miedo que si cambia [el Departamento] vamos a ver las brechas entre los latinos y los anglos… va a crecer”, advirtió.

La poder de ser bilingüe

El Sello de Alfabetización Bilingüe (Seal of Biliteracy, en inglés), es uno de los principales programas que Cardona ha defendido desde su llegada a la Administración Biden.

“Para mí era muy importante comunicarle a la comunidad, no solamente a los latinos, que ser bilingüe es un súper poder […] porque en muchas de nuestras escuelas los estudiantes que vienen con un idioma, que hablan español, por ejemplo, lo miran como, no sabe el inglés, quizás no tiene la inteligencia o necesita un poco más de apoyo”, expresó. “Para mí, yo quiero que vean que esos niños que ofrecen algo […] dos culturas, dos lenguas“.

El Sello, recordó Cardona, está implementado en 50 estados del país y al ser cuestionado sobre si fue complicado operarlo en entidades gobernadas por republicanos, el secretario señaló que él promueve el programa por los beneficios económicos que puede ofrecer.

“En temas de negocios, saber más de un idioma te da más oportunidad […]. Fue importante comunidad que queremos que más estudiantes tengan la oportunidad de estudiar otro idioma”, dijo. “Cuando nosotros lo enfocamos, en resultados económicos […] si uno es bilingüe hay más posibilidad de ganar más y es bueno para la economía del estado. Aunque sabemos que algunos estados humillan a los que son diversos, no les gusta hablar de diversidad […] no entienden la importancia de tener dos idiomas”.

El Sello de Alfabetización Bilingüe es un premio que se otorga a los graduados de la secundaria. Es California la entidad que lidera con más premios, con 57,562, según el reporte 2021-2022.

En Florida se entregaron 14,596; en Carolina del Norte 11,545; en Nueva York 7,114; en Nueva Jersey 7,091, y en Virginia 5,746.

Cardona destacó la importancia de los latinos para EE.UU., ya que uno de cada cuatro estudiantes es latino.

“Sabemos que los latinos estamos creciendo, uno de cuatro estudiantes se identifica como latino”, expuso. “Vamos a seguir creciendo y tenemos la capacidad de cambiar a este país, porque compramos, somos una gran parte que está creciendo en esta país, entonces les conviene a los gobernadores entender la importancia [de los latinos]”.

