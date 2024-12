Mexicoamericana le pone música de banda al ciclismo en interiores

En su estudio en el centro de la ciudad de Riverside en California, la entrenadora mexicoamericana Mariana Cabral está causando sensación con sus clases de ciclismo en interiores acompañadas con música de banda.

“Cuando la gente se empezó a dar cuenta que nuestras clases de ciclismo eran con música de banda, y algunas veces con la banda en vivo, empezaron a decir, así sí me levanto a las cinco de la mañana; o así sí hago ejercicio”, dice Mariana Cabral, la joven entrenadora de 26 años, quien creó el concepto de pedalear en bicicletas estacionarias al ritmo de la banda.

En junio pasado, abrió su estudio al que llamó Psychlone Cycle con la finalidad de dar clases de ciclismo en interiores, mayormente en español y con música de banda.

“Yo soy una persona bicultural. Nací en Estados Unidos. Mis padres son de Zacatecas, México. Estudié para abogada en México y regresé para hacer un posgrado”, platica.

Mariana Cabral crea una original clase de ciclismo en interiores al son de la banda. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Pero como una de sus grandes pasiones es bailar, y en Guadalajara se había hecho entrenadora de ciclismo en interiores, tuvo la idea de abrir una escuela con clases en la que los asistentes pudieran motivarse a pedalear más duro con música de banda y pop en español.

Recordemos que la música es un elemento fundamental en las clases de ciclismo en interiores. Las pulsaciones por minuto se usan en la música para medir el tiempo; y las revoluciones por minuto indican la velocidad a la que se pedalea.

“Como personas biculturales que no dominamos completamente el idioma inglés, nos intimida ir a lugares y gimnasios donde no nos sentimos identificados o no entienden nuestra cultura”.

Su estudio Psychlone Cycle – dice – quiere ser ese espacio donde la gente hispanohablante se sienta en casa.

En cuanto a la música, comenta que hicieron una lista de canciones muy dinámicas, y aunque le dan prioridad a la banda incluyen el pop en español y hasta el reggaeton.

“Queremos que la gente que tiene diferentes gustos, se interese en venir a rodar al ritmo de música que la inspire”.

Mariana Cabral quiere extender por todo el sur de California su concepto de ciclismo en interiores al son de la banda. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Las clases que duran 45 minutos están creadas con intervalos para que el ritmo cardíaco se eleve y luego baje para dar a los asistentes un tiempo de recuperación.

“Queremos que se sientan desafiados a dar lo máximo con música que los divierta, y también con momentos para respirar”.

Como todo inicio, Mariana dice que al principio fue difícil arrancar porque la gente no conocía el concepto.

“Una vez que difundimos y se hizo viral en Tik Tok, un video de la clase con música de banda en vivo, la respuesta ha sido increíble”, dice.

Mariana Cabral prende a las asistentes a su clase de ciclismo en interiores con la música de banda en vivo. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

En Psychlone Cycle hay cinco instructores, incluyendo a la propia Mariana.

“Cada instructor tiene diferentes gustos en cuanto a la música, pero el enfoque es que sean en español”.

Las clases son todos los días, y comienzan desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Para conocer los horarios, visita la página web, y búscalos en sus redes sociales.

“Necesito que la gente sepa que el idioma no es una barrera para hacer ejercicio y divertirse. Tenemos gente desde los 17 años hasta más de 60. No deben tener miedo al concepto porque van a su propio ritmo y avanzan conforme progresan”, dice.

Mariana Cabral abre una escuela de ciclismo en interiores en Riverside. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Mariana dice que el nombre del estudio se lo debe a que el ciclismo es tanto un ejercicio físico como mental.

“Aquí produces endorfinas y mientras pedaleas, te olvidas del mundo interior, apagas tus pensamientos negativos, y solo existen tu bici y tú. Son 45 minutos de regalo para ti mismo”.

Y ahonda: “Lo que hacemos en la bici, es literal bailar con los pedales. El ciclismo es un ejercicio muy completo, se trabaja todo el cuerpo, las piernas, el abdomen, el pecho, los brazos; y también la mente, porque dejas todo atrás; hay veces que hasta lloramos al pedalear porque sacas todo; pero a la vez te diviertes”.

Así que si les gusta la música – dice- ahí en su estudio tienen un lugar donde relajarse y hacer ejercicio.

“El estudio es como estar en un antro o en una fiesta haciendo ejercicio y divirtiéndote”.

Mariana Cabral abre la escuela de ciclismo en interiores Phyclone Cycle.

Así que invita a todos los latinos de Riverside a que vayan a rodar la bicicleta con música de banda. “Aquí es su casa y se habla español. Nadie les va a hacer el feo. Todos son bienvenidos”.

Mariana revela que su sueño es hacer todo un movimiento comunitario de pedaleo con banda, para que los latinos se atrevan a ejercitarse y no se sientan excluidos por no hablar bien inglés.

“Me gustaría ampliar el estudio, abrir más sucursales por el país y hasta en México, y meter yoga y otras clases”.

Y claro, comenta, que llevar a la banda algunas veces al mes al estudio, cuesta caro, pero por ahora su prioridad es atraer a la gente.

“Mi mayor premio es cuando la gente me dice que tuvo un mal día, pero después de la clase, todo se les olvidó; o cuando me platican, que han logrado bajar algunas libras”.

Su carrera de abogada la ha dejado a un lado, para enfocarse en hacer exitoso su estudio y trabajar para el bienestar de la comunidad latina.

“Me veo haciendo esto hasta que Dios me lo permita. Hace cinco años comencé a dar clases en Guadalajara. Todo empezó como un hobbie pero luego hice una audición para quedar como coach, y luego me fui a San Antonio, Texas a un estudio”.

Mariana Cabral la encuentras en el centro de Riverside con su escuela de ciclismo en interiores Psychlone Cycle. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Y como su padre Rafael Cabral vive en Riverside, descubrió que aquí es donde está la comunidad a la que quiere llegar con sus clases.

“Mi papá es mi socio y mi apoyo. Confía mucho en mi percepción y nos ha dado resultados, pero claro que nos falta mucho por crecer”.

Para mayor información o inscribirte a tu primera clase, visita el sitio web www.psychlonespin.com y sigue a Psychlone Cycle en Instagram: @psychlonecycle & TikTok: @psychlonecycle

Psychlone Cycle está ubicado en el 6706 Magnolia Avenue, Riverside, California 92506. Su lema es: “El ejercicio que no se siente como un ejercicio”.