Carolina Rosario se suma a Jorge Ramos y también deja Univision tras 14 años

La noche del viernes 13 de diciembre fue la última de Jorge Ramos al frente del Noticiero Univision, con lo que puso fin a 38 años como talento de la señal, luego de que él y la cadena no llegaran a un acuerdo para renovar su contrato que se vencía, precisamente, este mes.

La partida del esposo de Chiquinquirá Delgado fue lamentada por todos aquellos que tuvieron oportunidad de trabajar con él, por los que lo veían como un ejemplo a seguir y por diversos colegas de profesión, tal y como sucedió con la periodista Carolina Rosario, quien se sumó a la voces que le dijeron adiós al máximo exponente de la información entre la comunidad hispana.

En su mensaje, que compartió en su cuenta de Instagram, la reconocida periodista destacó lo importante que fue Jorge Ramos para ella y su carrera, pues no solo tuvo oportunidad de admirarlo, sino también de trabajar a su lado.

“Hoy se cierra un capítulo en la historia de las noticias en español de Estados Unidos. Jorge Ramos se va de Univision. Nunca habrá otro Jorge Ramos, y me quedo con la dicha de haber cumplido el sueño de no solo conocerle, sino de trabajar a su lado y aprender de él. Para describirlo usaría las palabras vocación y humildad. #GraciasJorge”, publicó la periodista.

Aunque el sentido inicial de su mensaje era despedirse de su colega, Carolina Rosario aprovechó la oportunidad para anunciar que ella también decía adiós a Univision tras 14 años como empleada de la cadena.

“Escribo esto con un gran sentimiento porque, además, tengo la oportunidad de decir que me voy con él. Esta semana, después de 14 años en Univision, me despido”, escribió la periodista, quien acompañó su mensaje de 20 fotografías que marcaron su trayectoria por la carrera líder entre la comunidad hispana. “Se me hizo muy difícil elegir 20 imágenes de las miles que acumulo de momentos increíbles. ¡Cuántas historias, cuántas lecciones, cuántas personas!

En Univision obtuve mi primera pasantía, mi primer trabajo, y allí me fui ganando oportunidades en Noticias 23, en @PrimerImpacto, en Noticiero Univision, en @despiertamerica , y al final con @Vix. Me gustaría un día contarles cómo se dieron cada una de estas experiencias. Es muy interesante”, compartió.

La despidieron con mucho amor

Su mensaje de despedida llegó acompañado de palabras de aliento por algunos de sus excolegas, quienes le desearon lo mejor en su nuevo comienzo.

“Estoy segura que grandes cosas vienen para ti!! Conocerte y trabajar contigo fue un placer! Éxito y bendiciones siempre Caro!!”, le escribió Karla Martínez, mientras que Quique Usales le obsequió un: “

Lo que viene conviene Caro! Dont worry! Dios te va a ubicar en un buen camino! Ya verás! ❤️❤️❤️❤️” y su esposo, Agustín Barreto, no se quedó atrás: “Mi amor, hoy marcas el cierre de un capítulo en tu carrera, pero yo sé que este es solo el principio de algo aún más grande para ti. Eres la mejor periodista que he conocido, no solo por tu talento y profesionalismo, sino por la pasión y el corazón que pones en todo lo que haces”.

Seguirá haciendo periodismo

Hasta el momento se desconoce cuál será el nuevo camino de Carolina Rosario, pero ella ya adelantó que será de la mano del periodismo, una profesión que disfruta demasiado.

“A ustedes, ¡gracias, gracias! Supe que quería ser periodista a los 5 años, y siempre mi misión ha sido y será informarles lo mejor que pueda, ayudar a comprender el mundo, tender puentes y ganarme su confianza. Siento que hasta el momento lo he logrado, y eso me hace muy feliz. La última foto de este carrusel es una que guardaré con mucho cariño. Ese día nos enteramos que ya no estaríamos más con Univision Noticias y es el día en que comenzamos de nuevo. Pronto les estaré contando de mis próximos pasos, pero siempre habrá más periodismo”, concluyó.

