Las frutas que pueden ayudar a contrarrestar los cálculos renales

Los cálculos renales, también conocidos popularmente como “piedras del riñón”, son, sin duda alguna, una de las afecciones más graves que, además de generar gran dolor y molestía en el paciente, también tienen una serie de efectos al momento de orinar y realizar otras acciones cotidianas.

Ante esto, y de acuerdo con el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases y el sitio especializado MedlinePlus, existen diversos alimentos, específicamente un par de frutas, que pueden ayudar a contrarrestar dicha enfermedad: limones y naranjas.

¿Cómo pueden los limones y naranjas ayudar a contrarrestar las piedras en el riñón?

De acuerdo con lo revelado por ambas organizaciones, este par de frutas, sumamente comunes en las dietas de miles de personas, contienen un elemento llamado citrato, el cual alberga una amplia variedad de tipos, que pueden ayudar a contrarrestar los cálculos renales.

Las naranjas tiene interesantes poderes energéticos. Crédito: Shutterstock

En el caso del citrato potásico, este tiene la capacidad de aumentar el ph de la orina, lo que a su vez ayuda en la absorción renal del calcio para evitar la formación de cálculos renales. De igual manera, el citrato tiene la capacidad de evitar la cristalización y formación de sales de calcio y la posterior generación de las piedras.

Para lograr los efectos de este par de frutas en el tratamiento de los cálculos renales, se recomienda consumirlas en forma de zumo o en aguas preparadas o, en el caso de la naranja, consumirlas directamente.

Beber agua de limón aporta líquido a su sistema, una de las mejores formas de combatir la deshidratación. Crédito: Boriskina Olga | Shutterstock

Otros remedios para tratar las piedras en los riñones

En la información compartida, también se reveló que además de comer o ingerir este tipo de alimentos, es importante beber grandes cantidades de líquido, especialmente agua, además de reducir el consumo de sal y comer de dos a tres porciones de alimentos con calcio.

Este tipo de consejos tienen el objetivo de provocar la orina diluida, la cual tiene la facultad de dificultar la formación de cálculos.

Aunado a lo anterior, también es importante reducir el consumo de proteína animal a través de diversos alimentos como carne, pollo, cerdo, huevos, pescado, mariscos, leche, queso así como otros productos lácteos.

Ante esta acción, se recomienda sustituir la proteína en este tipo de alimentos con productos como las legumbres, alimentos de soya, nueces o frutos secos, semillas de girasol, pistachos, entre otros.

Finalmente, es vital recurrir al médico de cabecera para diseñar la dieta perfecta para cada paciente y de acuerdo al estado en el que se encuentre.

Continúa leyendo:

El cepillo de dientes inteligente mejora la salud bucal de personas mayores

6 frutas que pueden mejorar tu salud intestinal

Casos de cáncer colorrectal incrementan en jóvenes