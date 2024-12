Yailin La Más Viral sorprendió al mostrarse con un look al natural

Tras sus recientes cirugías estéticas, Yailin La Más Viral se mostró al natural, sin maquillaje, peluca o extensiones en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante dominicana se mostró con una cabellera muy corta, apenas sobre los hombros, algo que sorprendió porque siempre tiene una larga melena.

“Usamos peluca porque queremos”, se le escucha decir en el video que la dominicana publicó en sus historias de Instagram y que luego compartió la cuenta Rastreando famosos en su perfil de Instagram, donde acumuló muchos comentarios con críticas.

“Natural, natural no es”, “Con todo respeto, pero queda más linda con el color de sus ojos de verdad”, “Ella jura que le creemos”, son algunos de los comentarios.

El video de Yailin llega pocos días después de que presumiera los resultados de sus recientes cirugías estéticas.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de “Chivirika” compartió varias fotos en las que se ve cómo quedó tras su cambio de implantes de senos por unos más pequeños.

Hace un par de semanas, Yailin reveló que decidió cambiar sus implantes de senos por unos más pequeños para que se vieran mejor con su cuerpo ahora que había bajado de peso.

“Para la (gente) que me pregunta por qué me operé otra vez, estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran adecuados para mi cuerpo y por eso me lo cambié a unos más pequeños y más naturales”, explicó la cantante.

En ese momento, Yailin también compartió una foto de su proceso de recuperación en el que muestra el nuevo tamaño de sus implantes.

¿Qué otros cambios se hizo Yailin en el quirófano?

Hace poco, el doctor Rafael Sánchez Acosta, reconocido cirujano plástico y reconstructivo, compartió algunos detalles de las cirugías que se hizo Yailin La Más Viral.

A través de un video en redes sociales, el cirujano reveló que la cantante decidió realizarse varios procedimientos estéticos, entre los que destaca una reducción de sus implantes de seno, una modificación en los glúteos y una marcación abdominal.

El cirujano explicó que el objetivo principal de los procedimientos era lograr una armonía corporal y un aspecto natural en el cuerpo de Yailin.

Seguir leyendo: