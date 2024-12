Un preocupante incremento del 69% en los cierres de tiendas durante el año 2024

De acuerdo con datos publicados recientemente por la firma de investigación CoreSight, en el 2024 se contabilizaron unas 7,100 cierres de tiendas minoristas en Estados Unidos, esto representa un incremento del 69% en comparación con la misma fecha del año pasado.

Al respecto del informe, Neil Saunders, analista de GlobalData mencionó que “no hay suficiente crecimiento en el mercado minorista para que a todos los actores les vaya bien, y es por eso que estamos viendo resultados polarizados”.

Una de las principales razones por las cuales muchos minoristas decidieron cerrar sus ubicaciones este año, se debe al aumento de la inflación que frenó el gasto de los consumidores afectando las ventas, esto llevó a que muchas se declararan en quiebra y otras anunciaran grandes olas de despido.

En comparación con el año pasado este 2024, el análisis de CoreSight detalló que hubo 45 minoristas en quiebra de los 25 del 2023. “Muchas de las cadenas que están cerrando tiendas tienen problemas que van más allá de la economía. Sus propuestas pueden no ser las adecuadas, sus ofertas pueden no ser lo que los consumidores quieren y pueden no haber respondido a las amenazas competitivas de la manera correcta”, indicó Saunders.

El informe recopiló 30 minoristas con el mayor número de cierres de sus ubicaciones en el 2024. De los cuales Family Dollar, CVS Health y Big Lots fueron las que más tuvieron clausura de sus tiendas con 677, 586 y 580 respectivamente, seguido de Conn’s, rue21, 7-Eleven, Rite Aid, 99 Cents Only Stores, American Freight, entre otros.

Para Saunders las cadenas minoristas este año han estado intentando poner en orden sus finanzas. “Este ha sido un año de cambios después de varios años de disrupción”, señaló. “Creo que estas cosas tienden a suceder en ciclos y actualmente estamos en un ciclo descendente de cierres de tiendas”, destacó.

Sigue leyendo: