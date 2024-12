Salud de Yolanda Andrade se complica: “Está perdiendo la voz”

El estado de salud de la presentadora de televisión Yolanda Andrade continúa siendo un tema de preocupación entre el público, sobre todo ahora que el periodista Javier Ceriani dio a conocer que este se ha deteriorado a tal punto de estar perdiendo la voz.

Fue durante la más reciente emisión de su show en Youtube que el argentino reveló varios detalles sobre la dura etapa que vive la conductora de “Montse & Joe”. De acuerdo con el comunicador, la mexicana estaría siendo tratada en un reconocido hospital de Estados Unidos. Sin embargo, los estragos de su padecimiento no han dado tregua.

“Yolanda Andrade está en su peor momento. Yolanda está perdiendo la voz. (…) Yolanda está en Beverly Hills, se está atendiendo en el hospital Sinai, que es uno de los mejores hospitales en los Angeles”, informó Javier Ceriani.

Yolanda Andrade se sincera sobre su salud

Asimismo, el ex compañero de Elisa Beristain indicó que si bien Yolanda Andrade atraviesa un crítico episodio en su salud, se mantiene con buen ánimo y a la expectativa de que los tratamientos a los que se ha sometido tengan buenos resultados.

Yolanda Andrade envía un mensaje supuestamente dirigido a Verónica Castro: “Tú y yo sabemos”

El reporte lanzado por Javier Ceriani surge a solo unas semanas de que la propia conductora y actriz de televisión se diera a la tarea de informar sobre su traslado a Los Ángeles, California, en búsqueda de respuestas a su padecimiento.

“Tengo un problema de salud muy peculiar (…) Me voy a ir a un hospital a Los Ángeles para hacerme otros chequeos porque algo sucedió en mi cerebro que me causa también problema de habla y motriz“, contó ante la prensa en ese entonces.

“De repente, un día, me sucedió. Me afectó la luz, tuve sangrado, tuve muchas cosas raras y, obviamente, una gran depresión; que es un tema de salud mental porque tu mente te dice una cosa y tu cuerpo no responde de un día para otro. Se me cayó el ojo, se me paralizó la cara. No podía moverme, bañarme, hablar y aún así hacía los programas que me motivaban”, dijo con respecto al deterioro de su salud.