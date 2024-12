Se estrena el trailer de la película “Superman”

“Superman” es una de las películas más esperadas por el público, y acaba de estrenarse el trailer, que presenta a David Corenswet como el famoso superhéroe de DC Comics.

David Corenswet comparte el póster de la esperada película “Superman”

En el avance, puede verse a Superman cayendo en un lugar nevado y siendo rescatado por su perro Krypto. Pero además aparece como el periodista Clark Kent, trabajando en el periódico Daily Planet y con Lois Lane (Rachel Brosnahan). Como fondo musical se escucha una variación del tema clásico de John Williams, que ahora interpreta John Murphy.

Termina el rodaje de la película “Superman”

“Superman” se estrenará en Estados Unidos el 11 de julio de 2025. La película es dirigida por James Gunn, quien recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que aparece diciendo: “Como han escuchado, estoy trabajando en un filme sobre Superman. Para mí este proyecto es mucho más que cualquier otra película. Es una historia sobre humanidad, sobre lo que significa ser un héroe en un mundo en el que no es fácil serlo”.

En “Superman” también actúan Nicholas Hoult (como el villano Lex Luthor), Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Sara Sampaio y Will Reeve. Hace algunos días se dio a conocer en Instagram el póster oficial del filme, con el slogan Look up (Mira hacia arriba). La imagen ha obtenido más de un millón de likes en esa red social.

Sigue leyendo: