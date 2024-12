Sentencian a 20 años a Dominique Pelicot por dejar que más de 50 hombres abusaran de su esposa

Dominique Pelicot, el hombre acusado de drogar a su entonces esposa e invitar a docenas de hombres a violarla durante casi 10 años fue sentenciado a 20 años de prisión.

Este jueves un jurado en Avignon, Francia, declaró a Dominique, de 72 años, culpable de violación agravada contra su entonces esposa Gisèle Pélicot, también de 72 años.

De acuerdo con la BBC, el acusado lloró mientras el juez leía la sentencia en el tribunal. Gisèle y sus hijos, incluida su hija Caroline, estuvieron presentes en el tribunal.

Mientras que Dominique Pelicot recibió la pena máxima de 20 años, otros hombres involucrados en el caso fueron condenados a penas más cortas de lo esperado, incluidos algunos que quedaron en libertad tras recibir penas suspendidas.

“Soy un violador”

En septiembre pasado, Dominique confesó sus crímenes ante el tribunal y admitió: “Soy un violador”. Fue juzgado junto con otros 50 hombres, cuyas edades oscilan entre los 26 y los 74 años, a quienes se les acusó por delitos que incluyen violación agravada, agresión sexual e imágenes de abuso infantil.

Dominique, un electricista jubilado y agente inmobiliario, dijo que había estado drogando a Gisèle y filmando las violaciones durante casi una década, desde 2011 hasta 2020.

Además, detalló en el tribunal que regularmente trituraba drogas en la comida de su esposa, incluido su postre favorito: helado de frambuesa, según The Telegraph.

Dominique fue arrestado en diciembre de 2020 después de que la policía le confiscara sus dispositivos electrónicos mientras lo investigaba por filmar bajo las faldas de tres mujeres.

Gisèle no tenía idea de las violaciones hasta que la policía se lo dijo después de descubrir miles de fotos y videos tomados por su esposo, quien había documentado el abuso después de reclutar a extraños en Internet, informó The New York Times, citando el informe del juez de instrucción.

Al salir del tribunal, Gisèle Pelicot aseguró respetar las sentencias pronunciadas este jueves contra sus agresores, al tiempo que dijo que su proceso sirve también para “las víctimas no reconocidas”.

“En estos momentos pienso en las víctimas no reconocidas cuyas historias quedan en la sombra, quiero que sepan que compartimos la misma lucha”, aseguró Pelicot poco después de que se dictaran las sentencias.

Sigue leyendo:

– Gisèle Pelicot, la francesa que sufrió decenas de violaciones volvió a subir al estrado.

– Mazan, el pueblo francés que vive con horror el caso de la esposa drogada por su marido para que la violaran decenas de desconocidos.