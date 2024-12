¿Qué cirugías se ha realizado Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral es conocida por su impactante físico, producto de las cirugías estéticas que se ha realizado. La cantante dominicana nunca ha ocultado que ha pasado por el quirófano. De hecho, en varias oportunidades ha compartido algunos de los procedimientos a los que se ha sometido.

En 2022, luego de que se comprometiera con Anuel, Nathaly Bello, doctora de la cantante, contó al programa El gordo y la flaca que la dominicana se sometería a una lipoescultura para lograr definir los abdominales y la cintura.

No era la primera cirugía de la cantante, quien antes se había realizado un aumento de senos y de glúteos. También ha recurrido a inyecciones de relleno y se ha realizado procedimientos para definir sus pómulos, mentón y nariz.

Recientemente Yailin se sometió a otros nuevos procedimientos estéticos. La cantante contó que decidió reducir el tamaño de sus implantes de senos para que se vieran mejor con su cuerpo ahora que está más delgada.

“Para la (gente) que me pregunta por qué me operé otra vez, estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran adecuados para mi cuerpo y por eso me lo cambié a unos más pequeños y más naturales”, explicó la cantante.

Hace poco, el doctor Rafael Sánchez Acosta, reconocido cirujano plástico y reconstructivo, compartió algunos detalles de las cirugías que se hizo Yailin La Más Viral.

A través de un video en redes sociales, el cirujano reveló que la cantante decidió realizarse varios procedimientos estéticos, entre los que destaca una reducción de sus implantes de seno, una modificación en los glúteos y una marcación abdominal.

El cirujano explicó que el objetivo principal de los procedimientos era lograr una armonía corporal y un aspecto natural en el cuerpo de Yailin.

Tras los procedimientos, la cantante ha compartido varias fotos en sus redes sociales de cómo luce ahora.

Además de las cirugías, Yailin también se sometió a un procedimiento para cambiar el color de sus ojos.

En octubre, la dominicana sorprendió al revelar que se había realizado una queratopigmentación, procedimiento para cambiar el color de sus ojos.

La cantante dominicana pasó de tener ojos marrones a un tono llamado “Miami Gray” (Miami gris). El procedimiento, que tuvo una hora de duración, costó 12 mil dólares, según el programa Primer Impacto, que la acompañó a realizarse el procedimiento.

