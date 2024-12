El legendario Philipp Lahm ataca a la FIFA por la elección de los Mundiales

La FIFA ha intentado hacer que el fútbol cada vez sea más global desde el punto de vista comercial y la atracción de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, todos no han quedado contentos con las elecciones de los próximos Mundiales. Philipp Lahm alzó la voz contra las elecciones.

Uno de los principales cuestionamientos del exjugador del Bayern Múnich es el sistema de votación para elegir las sedes de las próximas Copas del Mundo.

Luego del Mundial de 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, en 2030 se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. Cuatro años más tarde, en 2034, la Copa se jugará en Arabia Saudita.

Philipp Lahm, campeón del mundo en Brasil 2014 y director de la Eurocopa 2024 de Alemania, ofreció sus consideraciones en la emisora BR que fueron recopiladas por Europa Press.

“Es importante que los grandes eventos se celebren en países democráticos (…) También se acostumbra la toma de decisiones de manera democrática y ese no es el caso de Arabia Saudí“, fue la primera crítica del exdefensor alemán.

En este sentido, Philipp Lahm también mostró su disconformidad con la forma de votación de las sedes de este tipo de torneos de gran importancia. En medio de los puntos positivos por el Mundial de Clubes, las decisiones del Mundial de selecciones han recibido sus sugerencias.

“La forma en que se adjudicó fue que se adjudicaron dos Mundiales al mismo tiempo en una sola votación, no se podía votar por el Mundial de 2030 y el de 2034, había que decir sí o no a los dos (…) Son requisitos básicos en los que digo: algo no puede estar bien en la adjudicación”, agregó.

