Sebastián Caicedo se casa con Juliana Diez en íntima ceremonia

El actor colombiano Sebastián Caicedo y la empresaria Juliana Diez llegaron al altar en las cercanías de Medellín en una ceremonia cristiana que tomó a todos por sorpresa, pues se produjo entre semana, en los días posteriores a Navidad y sin ningún famoso entre los invitados.

La noticia de su boda fue dada a conocer por ellos mismos en una entrevista que otorgaron a la revista People en Español, publicación que se llevó la exclusiva de su unión.

La boda entre la pareja se produce tan solo dos meses después de que él le diera el anillo de compromiso a su hoy prometida y ambos están que no caben de la felicidad con el importante paso que acaban de dar en el ámbito personal.

La relación de ambos forma parte de una segunda oportunidad que les da la vida, pues él estuvo en una relación de varios años con Carmen Villalobos, mientras que ella también tuvo una relación larga y un hijo.

De acuerdo a lo informado por los enamorados la ceremonia, que estuvo encabezada por un pastor, se llevó a cabo en una hacienda de estilo europeo a las afueras de Medellín, en Colombia.

La decoración corrió a cargo de ella, pues hay que recordar que es diseñadora de moda, por lo que ella se encargó de todo lo relacionado a las telas, las velas y los velos que decoraron el lugar donde se juraron amor eterno.

Ambos detallaron que el objetivo de su boda lo tenían muy claro desde el principio, siendo esa la razón principal por la que se casaron sin mayores reflectores y sin la presencia de sus amigos famosos, siendo solo miembros de la familia y amigos muy cercanos los que formaron parte de la romántica celebración ocurrida tras la Navidad.

“Esta ceremonia fue para testificar todo lo que hace Dios cuando hay un corazón que lo crea él. Fue una ceremonia para que Sebas también pudiera testificar como un hombre que en el peor momento de su vida buscó misericordia”, detalló ella en entrevista con People en Español sobre el sentido que le quisieron dar a su boda en Llanogrande, a unos 40 minutos de Medellín.

A pesar de la premura con la que contrajeron matrimonio, Sebastián y Juliana aseguran que hicieron toda a conciencia y hasta tomaron cursos prematriomniales por dos meses, por o que confían plenamente en el gran paso que dieron luego de que se conocieran por accidente en misa.

“Fue en una hacienda, fue algo muy íntimo, estuvo parte de la familia de July, parte de mi familia y amigos muy cercanos; del medio artístico no vino nadie realmente. Fue algo muy bonito, no fue la mega fiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos que fuera muy bonito y ofrecerle a los invitados un lugar a gusto.

No quisimos que el protagonista fuera el lujo, ni la ostentosidad si no que fuera Dios. Dios fue el protagonista, Dios [fue testigo] del pacto para honrarlo a él”, detalló el actor, quien a partir de ahora se mudará a la casa de ella y dejará el apartamento que tiene en las inmediaciones del aeropuerto de Medellín.

