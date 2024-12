La Volpe alza la voz: “La Liga MX es injusta con los técnicos mexicanos”

En los momentos en que solo tres técnicos mexicanos arrancarán el torneo Clausura 2025, el experimentado exentrenador de la selección de México, Ricardo Antonio La Volpe, alzó la voz para asegurar que en la Liga MX existe injusticia contra los técnicos mexicanos al estar borrados completamente.

En charla con La Opinión, La Volpe fue consultado directamente sobre las razones de porque no ha sido llamado para dirigir a algún equipo de la Primera División en México y su respuesta fue clara y tajante: “Hay que ser claros, no es culpa de Ricardo La Volpe, no sé si son los directores deportivos, pero estamos borrados y hay que decir bien la palabra, borrados”.

Ricardo La Volpe refutó a todos los que dicen que su carácter lo hace un técnico complicado para contratar. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

El exentrenador campeón con Atlante en la temporada 1992-93 y subcampeón con Atlas en el torneo Verano 1999 y con el América en el torneo Apertura 2016 fue más allá en sus cuestionamientos sobre las razones de porque estrategas con la trayectoria de Miguel Herrera, Ignacio Ambriz y José Manuel de la Torre, actualmente no tienen equipo.

“No se porque los técnicos de acá no habla, no alzan la voz, pero yo lo voy a decir, estamos todos borrados, porque hay un Miguel Herrera, hay un Nacho Ambriz, hay un Chepo de la Torre, qué sé yo, todos los técnicos de aquí, estamos todos borrados y 15 técnicos en la Liga MX son extranjeros”, precisó el estratega argentino que se considera como un técnico hecho en México.

La Volpe fue más allá en sus críticas: “No sé qué está pasando, jugadores que ya dejaron de jugar y que son referentes, jugaron en una selección, ganaron campeonatos, de los que jugaron en un Monterrey, en un América, en Cruz Azul, ninguno de ellos llega a ser técnico y eso no es posible”.

Dicho fenómeno de discriminación para los técnicos mexicanos dio pie para que Ricardo La Volpe lo comparara con lo que pasa en Argentina con Fernando Gago en Boca Juniors o Marcelo Gallardo en el River Plate, de que fueron referentes como jugadores y ahora lo son como técnicos.

“Por qué se fue Fernando Gago a Boca Juniors?, porque es un referente, porque ahí jugó como futbolista y de ahí se fue al Real Madrid, son referentes de esos equipos, caso como el de Marcelo Gallardo en River Plate, pero aquí no pasa eso, no le dan la oportunidad a los de acá”.

¿Técnicos caros?

La Volpe también refutó lo que se maneja como leyenda urbana de que a la hora de negociar, el técnico mexicano es caro: “No sé por qué no me llaman, podrían decir que somos caros, pero una cosa es que te llamen y te sientes hablar y no arregles lo económico, pero que te llamen”

“Pero no te llaman, estamos borrados, y no me utilizan no como técnico, ni tampoco cuando quise ser director deportivo, de pantalón corto para ver cómo trabajan las selecciones Sub 15, la Sub 16, la Sub 18, no solo para formar jugadores que lleguen a la Primera División, sino que lo hagan con oficio”.

“Para demostrar que les estás enseñando a los jóvenes, trabajar las líneas, el oficio de jugador y también con la experiencia de uno, preparar técnicos jóvenes que puedan llegar a dirigir en la primera división, pero ni para eso me llaman”.

Su carácter, una leyenda urbana

El estratega de nacional argentina y que actualmente se desempeña con soltura como analista en los partidos de la empresa Televisa, también desestimó las versiones de que su carácter es complicado y que por eso no le dan trabajo como técnico o como director deportivo.

“Es falso eso de mi carácter, que de qué me voy a comer al director técnico, eso no es cierto, yo demostré en cuatro años que no tuve problemas con nadie, demostré que puedo dirigir a las figuras del fútbol mexicano sin tener problemas, no sé de qué hablan, pero esos son mis detractores”.

Quizá porque vive a mil por hora los partidos, muchas veces intimida a la gente, pero la realidad es que Ricardo La Volpe es uno de los técnicos más cotizados de México, Crédito: Dolores Ochoa | AP

Ricardo Antonio insistió en que tiene mucho que aportar a favor del fútbol de México, sobre todo por lo que le dio en su trayectoria: “Prefieren decir que uno solo ganó un título que reconocer que se calificó al Mundial 2006, caminando. O que ganaste la Copa Oro a Brasil. Tampoco van a reconocer que se ganó un preolímpico cuando Manuel Lapuente y Hugo Sánchez no lo hicieron. Es cierto que al final se perdió en el Mundial 2006, pero nueve jugadores se fueron a Europa”.

Para finalizar expuso que: “Creo que todo lo que se habla es porque uno les habla de frente, por eso dicen que uno es complicado de carácter, pero en el caso de los técnicos mexicanos, ellos tienen que hablar, decir por qué no les dan la oportunidad, pues estamos actualizados en sistemas tácticos, en la modernidad del fútbol y también es un verso de qué ahora se tiene que trabajar con rombos y todas esas cosas, de trabajar las líneas y me parece que están equivocados, porque por eso llegan pocos jugadores a Primera División”.

