Ricardo La Volpe aseguró que se equivocaron en la forma de ofrecerle continuidad a Jaime Lozano

Al teléfono Ricardo Antonio La Volpe, recién desempacado de su viaje como analista de la cadena TUDN en la Copa América 2024, en donde realizó un sinfín de análisis del fracaso de la selección de México, para asegurar a La Opinión, que está listo para abrir sus secretos y colaborar en todo con Javier Aguirre para que el cuadro azteca enderece su camino y al mismo tiempo en la charla, reveló que la Federación Mexicana de Fútbol utilizó mal el término “auxiliar” para ofrecerle la continuidad a Jaime Lozano como técnico, ya que este lo interpretó como algo inferior o de menor categoría.

“Antes que nada, creo que utilizaron mal una palabra con Jaime Lozano, creo que Jimmy era importante por su juventud, uno de los técnicos jóvenes con futuro, cuando se tenga que ir Javier Aguirre, o si Aguirre tiene una oferta otra vez de Europa, entonces se necesita gente joven que adquiera esa experiencia y te pongo de ejemplo con Argentina, donde están Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Javier Mascherano en la Sub 23, todos ellos detrás de Lionel Scaloni.

¿Tu colaboración sería entonces sería como asesor y no trabajando junto con Aguirre?

Vamos a ver, te pongo el ejemplo de Argentina en el 1974, donde había tres técnicos con la selección y después Menotti asumió en diciembre de ese año y se tuvieron que ir esos técnicos, pero depende de lo que quiera Aguirre, lo único que digo es que cuando hay una cooperación y habló no solamente de ir a tomar un café o compartir una comida o una cena, sino ir a los entrenamientos, de lo contrario no puedes dar tu opinión y tu colaboración no existe. Porque yo me pude haber acercado a Jimmy sin problemas, pero cuando me dijeron a usted no ve los entrenamientos, dije listo, nos vemos, cómo voy a dar mi opinión si no voy a los entrenamientos

La Volpe es claro en sus conceptos, para ayudar a Javier Aguirre en la selección de México necesita estar en los entrenamientos, si no, de nada serviría. Crédito: Shuji Kajiyama | AP



¿Sería una colaboración directa con Aguirre?

Sin ningún problema, lo conozco desde hace mucho, pero cuidado, pero cada técnico tiene su librito y su idea, su forma de pensar, su forma de jugar y entonces puedes compartir o no, pero primero se charla, o si no decir verdaderamente, me hago un costado porque no comparto las ideas, es fácil, porque tampoco es tan malo nada, no habría problema.



¿Crees que Jaime Lozano debió continuar?

Yo creo, porque no lo he declarado, si no es lo que yo pienso: Creo que la palabra auxiliar fue mal utilizada, porque él era el técnico de la selección, y todos decían que llegaba hasta el 2026, todos dijeron después de ganar la Copa Oro, llegaron a pensar que ya estaba todo listo hasta el 2026 y no fue así.

Recuerdo que les dije, ojo, que yo estuve en ese lugar y no sacaba el resultado me habrían echado, entonces si querían un técnico joven como el Jimmy, que consideraban que podía llegar hasta el 2026 con un trabajo y el conocimiento que tenía de los jugadores, habría sido una buena aportación para el nuevo técnico que iba a llegar, pero pusieron esa palabra de auxiliar, que se siente hacia abajo, porque de pronto soy el técnico y después me pones de auxiliar, entonces dijo Jimmy, muchas gracias, mejor me voy, simple y sencillamente por esa palabra.

Como tampoco haber dicho se queda en una dupla con Aguirre, simplemente la Federación debió decir, se queda y ya se habrían acomodado sobre la marcha en el trabajo, pero bueno, pusieron auxiliar y Lozano dijo chau.

¿Si hay forma de solucionar este problema que hay en la selección?

Yo siempre he creído en los sistemas de juego, como contrarrestar a los rivales con sistemas de juego y puse de ejemplo cuando hice declaraciones lo que hace un Cruz Azul contra América, en la famosa final del torneo pasado, donde jugó de igual a igual, parándose con una línea de tres o una línea de cinco, como le quieras llamar, por eso creo que esas variantes faltaron en la selección.

Entonces mi aporte puede ser en los sistemas de juego y es donde hay que trabajar, cómo se puede tener un protagonismo, con salidas claras. Son puntos de vista que tienes que hablar con un técnico que creo que en la selección faltó eso, hacer variantes porque de repente con la línea de tres como lo hizo Enzo Pérez o McAllister con Argentina.

Ricardo La Volpe aseguró que si hay material humano para que la selección de México intente recuperar el terreno perdido para el Mundial 2026 Crédito: Eduardo Verdugo | AP

