Amaia Montero volverá a la música en 2025. La cantante española anunció esta semana que retomaría su carrera musical tras una pausa por su salud mental.

A través de su cuenta de Instagram, Montero sorprendió al publicar un mensaje de Fin de Año con el que compartió la buena noticia.

“Desde esta ventana te puedo ver, ya casi estás aquí. Trátame bien por favor, porque tus predecesores han sido muy duros conmigo. Cuídame y ayúdame porque va a ser bajo tu manto cuando vuelva a lo que más he echado de menos en estos años robados. Este 2025 vuelvo a la MÚSICA”, escribió la cantante.

De inmediato, la publicación de Montero se llenó de comentarios de sus fans, quienes le expresaron su emoción por su regreso a la música.

“Qué bonita noticia, ahí estaremos apoyándote en este nuevo paso”, “Querida mía, te leo con lágrimas en los ojos, aquí estamos esperándote”, “Te esperamos con más ilusión que nunca”, “La mejor noticia del mundo”, “Felicidad total, no solo por escucharte, sino por confirmar que sí es posible retomar el rumbo”, son algunos de los comentarios.

En 2022, Amaia Montero, quien fue vocalista de La Oreja de Van Gogh, anunció que estaba trabajando en un disco; sin embargo, el álbum nunca se publicó porque la cantante decidió apartarse de la música para centrarse en su salud mental.

Ese año, la española generó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un alarmante mensaje en sus redes sociales. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió Montero en ese momento.

Al poco tiempo, la cantante de 46 años de edad tuvo que ser hospitalizada de urgencia en la Clínica Universitaria de Navarra por un fuerte episodio de estrés y ansiedad.

Tras un tiempo alejada del ojo público, la cantante reapareció recuperada y feliz en sus redes sociales.

Desde el año pasado, Montero ha hecho algunas apariciones públicas en conciertos como invitada como en los del cantante español Manolo García y de la colombiana Karol G este año.

Seguir leyendo: