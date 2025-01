El 2025 de la música: giras épicas, lanzamientos y tendencias que marcan el futuro

La música latina continúa rompiendo barreras y alcanzando una popularidad sin precedentes en los últimos años, consolidándose como un fenómeno cultural global.

Desde los enérgicos ritmos del reguetón y lo urbano hasta las melódicas armonías del pop y el rock que trascienden generaciones, el 2025 se perfila como un año que reafirmará el poder transformador de la música en todos los rincones del mundo.

Aunque aún no se han confirmado todos los lanzamientos y giras que marcarán el año, las proyecciones ya apuntan a un calendario cargado de eventos inolvidables. La diversidad de géneros y artistas que lideran las listas de éxitos refleja una industria vibrante y dinámica, donde las fronteras culturales se desdibujan, uniendo a millones de personas a través de un lenguaje común: la música.

Giras que harán historia

El calendario de giras para 2025 ya anticipa una serie de espectáculos inolvidables que abarcarán una notable diversidad de géneros y propuestas artísticas.

Pop

Entre los eventos más destacados se encuentra el esperado “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” de Shakira. La icónica cantante colombiana, reconocida por su imponente presencia escénica y su capacidad para reinventarse, recorrerá Estados Unidos y Canadá con 17 presentaciones programadas entre mayo y junio.

Otro ícono del pop, Miguel Bosé, regresa a los escenarios estadounidenses con su “Importante Tour” tras ocho años de ausencia. La gira, que recorrerá siete ciudades entre octubre y noviembre de 2025, ofrece a sus seguidores la oportunidad de reconectar con su icónica música. Del 2 de octubre al 8 de noviembre, el intérprete de “Amante Bandido” visitará 7 ciudades en Estados Unidos comenzando con Nueva York y culminando en Inglewood, California.

Luis Fonsi, quien actualmente está de gira, la culminará el próximo año con conciertos pendientes en Puerto Rico, así como ciudades como Miami, Nueva York en febrero y marzo. La artista colombo canadiense Jessie Reyez, aunque aún no ha confirmado fechas específicas, ha anunciado su esperada gira en territorio estadounidense para este año.

Rock en español y música mexicana

Una gira que marcará este año es Alejandro Fernández con su gira “De Rey a Rey”, un tour que homenajea a su padre, Vicente Fernández. La gira, que comenzó este año, continuará en 2025 con 15 conciertos en diversas ciudades de Estados Unidos, programados para mayo y junio.

Yuridia, una de las artistas más influyentes en la música regional mexicana, llevará su “Sin Llorar Tour” a más de 30 ciudades en Estados Unidos y Canadá en 2025. Este recorrido reafirma su estatus como líder del género, conectando profundamente con su audiencia en ambos lados de la frontera.

Chiquis ha confirmado que se embarcará en una nueva gira, aunque los detalles sobre el nombre y las fechas aún se mantienen en reserva. La cantante planea revelar más información durante la segunda mitad del año, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Por su parte, el dúo Ha*Ash regresará con “Haasheville USA + Canadá Tour”. Aunque tuvieron que reprogramar fechas por problemas logísticos, los fans esperan con ansias su presencia en ciudades como Toronto, Nueva York y Boston durante marzo y mayo.

Alejandra Guzmán, la “Reina del Rock”, se prepara para llevar su enérgico “Brilla U.S. Tour” a más de 20 ciudades de Estados Unidos. La gira comenzará el 19 de febrero de 2025 en el Bellco Theatre de Denver, Colorado, y concluirá el 6 de abril de 2025 en el Hard Rock Live de Orlando, Florida.

Ritmos urbanos

El dúo del momento, los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, también se presentarán en diversas ciudades estadounidenses con su gira “Baño María US Tour”, la cual comienza el 11 de abril en Coachella y termina el 30 de julio en Nueva York.

El argentino Duki, otro de los pioneros del movimiento urbano global de su país, traerá su gira “AMERI” a Estados Unidos y Puerto Rico. La serie de conciertos comenzará el 26 de abril en San Diego y culminará el 18 de mayo en San Juan, Puerto Rico, visitando ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Miami.

Cris MJ, el chileno quien se hizo famoso por su tema “Gata Only”, la canción latina más escuchada que alcanzó el lugar número uno de Hot Latin Songs de Billboard para el 2024, anunció su gira titulada “Apocalipsis”.

Para los amantes de reggaeton, Rauw Alejandro conquistará los escenarios con su “Cosa Nuestra World Tour”, una gira que sigue al exitoso lanzamiento de su último álbum, el cual debutó en el codiciado primer lugar del listado de álbumes latinos de Billboard. Este recorrido musical dará inicio el 5 de abril en Seattle, Washington, y llevará su energía inigualable por múltiples ciudades hasta culminar el 8 de junio en San Juan, Puerto Rico, tierra natal del artista.

@rauwalejandro COSA NUESTRA WORLD TOUR (2025) **** TICKETS 🎫 A LA VENTA HOY **** Phase 1 : USA 🇺🇸 (Venta general empieza a las 10am de tu ciudad) Phase 2: PR🇵🇷 (SOLD OUT) ***** http://www.rauwalejandro.com ****** Next …. EUROPA, MEXICO, LATAM, ASIA 🌎🌍🌏 El mejor show que he creado en mi carrera, LOS AMO 🫶🏼🤎🤎🤎 ♬ original sound – rauwalejandro

Latin Mafia se embarca en su primera gira por Estados Unidos con “Te Odio y Te Extraño Mucho”, llevando su música a varios escenarios del país. La serie de presentaciones arranca el 16 de enero en San Francisco, California, y recorrerá varias ciudades antes de dar paso a la etapa mexicana de la gira, programada para comenzar en marzo.

Nicky Jam también anunció que se va de gira, aunque no han salido detalles oficiales de las fechas.

Giras icónicas que valen la pena

En el ámbito internacional, nombres como AC/DC, Metallica, Coldplay, Linkin Park, y My Chemical Romance continúan dejando su huella. AC/DC regresará con una explosiva gira norteamericana en febrero y marzo, acompañados por The Mars Volta, mientras que Metallica recorrerá el mundo con su “M72 World Tour”, ofreciendo más de 20 conciertos entre abril y junio. Por su parte, Coldplay llevará su “Music Of The Spheres World Tour” a nuevas alturas, mientras que Linkin Park y My Chemical Romance apelarán a la nostalgia y al entusiasmo de sus fans más leales.

Lanzamientos de álbumes imperdibles

Aunque no se conocen todos los lanzamientos que habrá durante el año, ya se ha confirmado información sobre algunos de los que se lanzarán a principios de 2025. Entre los destacados está el regreso de Prince Royce, cuyo nuevo álbum le sigue a su disco “Llamada Perdida” el cual estuvo nominado al Latin Grammy.

También está previsto el lanzamiento de Maia y Noreh, el álbum de Carín León, en una propuesta emocionante para los fans de la música regional mexicana. Además, Jessi Uribe, el primer colombiano nominado a un Grammy en la categoría de regional mexicano, estará presentando nueva música con un álbum que promete marcar otro hito en su carrera. Por su parte, Joaquina lanzará su primer álbum, Al Romper la Burbuja, luego del éxito de su EP Los Mejores Años.

La artista dominicana Tokischa lanzará su primer álbum en 2025, aunque se desconoce el título hasta ahora. Joyce Santana se suma a la escena del reggaetón con su primer álbum, que promete ser un éxito. Tras colaborar con Feid en el tema “Ferxxoko”, el artista ahora se prepara para lanzar Nada Personal, su esperado proyecto discográfico, que verá la luz a principios de 2025.

Géneros que marcarán tendencia

Con una mezcla de nostalgia, nuevos comienzos y espectáculos sin precedentes, 2025 se perfila como un año que dejará una huella imborrable en el mundo de la música. ¿Pero qué géneros dominarán las listas y plataformas de streaming?

Los expertos comentan que géneros como la música mexicana y el urbano latino continúan liderando las preferencias, pero nuevas corrientes están ganando terreno. Entre ellas destacan el afrobeat colombiano, el funk brasileño y la música tropical argentina, que incluye cuarteto y cumbia. Estas propuestas emergentes muestran un notable potencial de crecimiento, especialmente dentro del público latino en Estados Unidos.

“El afrobeat colombiano tuvo un año destacado gracias a artistas como Kapo, Beele y Danny Ocean, quienes han adoptado el género y llevado sus temas a las listas globales de Spotify. Mientras tanto, la música tropical argentina, impulsada por la innovadora fusión de sonidos y versiones de artistas como Luck Ra, ha ganado un impulso significativo en América Latina y promete continuar expandiéndose hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales”, explica Maykol Sanchez, Director de Alianzas con Artistas y Sellos Discográficos de Spotify.

“En cuanto a otros géneros, el funk brasileño, ampliamente utilizado como referencia por numerosos artistas en Estados Unidos, ha trascendido la música para convertirse en una celebración de la rica y colorida cultura de Brasil, inspirando tendencias y movimientos que resuenan tanto en audiencias latinas como no latinas”, agregó.

El 2025 no solo destacará por su capacidad de conectar culturas, sino también por los momentos históricos que promete ofrecer, desde giras ambiciosas hasta lanzamientos icónicos que quedarán grabados en la memoria colectiva. Un año que, sin duda, será recordado como un capítulo crucial en la evolución de la música contemporánea.

