Las cocinas del fentanilo a las que entraron el NYT y otros dos medios internacionales

El fentanilo, la droga sintética que es 50 veces más potente que la heroína y con alta letalidad, es una de las mayores preocupaciones de las autoridades de varios países y, por tal motivo, se ha endurecido la persecucion a quien lo produzca.

Esto mismo ha llevado a medios de comunicación internacionales a descifrar todo lo relacionado al tráfico del fentanilo, y algunos han logrado llegar hasta las “cocinas” de los grandes cárteles mexicanos, donde producen mezclas mortales, muy demandadas, que les dejan grandes ganacias.

Recientemente surgió una controversia por un reportaje publicado por The New York Times sobre la producción de fentanilo en México, algo que el gobierno mexicano no solo ha descalificado, también lo ha tildado de “absurdo”, pues asegura que el “cocinero” que sale en dicho reportaje “hubiera caído fulminado” al no tener protección al prepararlo. Por su parte, NYT ha defendido el trabajo de sus reporteros.

Pero no ha sido el único medio que ha entrado a dichas “cocinas”, otros han llegado a las entrañas de los lugares donde se prepara el fentanilo, en donde para fabricar 1 kilogramo de pastillas de esa droga, se invierten entre 16,000 y 17,000 dólares, mientras que en su venta se obtienen alrededor de 400,000 dólares, una ganancia hasta 20 veces mayor que su producción. Alrededor de 40 pastillas se fabrican en 24 horas.

Los otros reportajes

Trabajos de distintos medios a The New York Times han mostrado cómo se produce el fentanilo, y en todos se aprecian “cocinas” rudimentarias, donde algunos responsables trabajan con protección, pero otros no.

Bertrand Monnet, profesor de la escuela de negocios francesa EDHEC y especialista en economía criminal, realizó una investigación de dos año para el periódico francés Le Monde, lo que derivó en el documental “Narco Business”, cuyo primer episodio se titula “Dentro de los laboratorios que fabrican fentanilo”.

En él, un hombre encapuchado y con voz distorsionada narra el proceso de fabricación de pastillas M30 mezclando fentanilo con heroína.

En ese narcolaboratorio sí utilizan trajes de protección, pues es una técnica muy peligrosa. También utilizan guantes y mascarillas. Llama la atención que detrás de la cocina hay una cama.

El ”cocinero” muestra el fentanilo que proviene de China; un cuarto de cucharada “sopera” es una cantidad mortal de la droga.

Otros reportajes muestran también narcolaboratorios, donde hay sustancias tan peligrosas como ácido clorhídrico, que utilizan en grandes cantidades, además de acetona.

En un trabajo presentado por Telemundo, los ”cocineros” no utilizan trajes, ni guantes, ni cubre bocas. No sólo fabrican fentanilo, sino también heroína blanca y negra.

Issa Osorio, corresponsal del medio citado, viajó hasta la sierra de Sinaloa, una zona remota donde el acceso por medio de vehículo es prácticamente imposible, y logró tener acceso a un laboratorio habilitado entre las rocas y algunas tablas que sirven como techo.

Ahí, uno de los responsables del lugar, cuyo rostro aparece cubierto con un pasamontañas, le explica los pasos para procesar la droga, así como los utensilios y los químicos que se utilizan para tal fin.

Asimismo, el criminal le muestra un par de bolsas con producto terminado, así como un paquete de un kilo que contiene “chiva negra”, como se refiere a la heroína, la cual se comercializa en alrededor de 7,000 dólares en México, mientras que en EE.UU. se duplica su valor, según declaró el entrevistado.

De esta manera, se puede apreciar que diversos medios han documentado la existencia de laboratorios en México donde presuntamente se produce fentanilo, adentrándose en las entrañas de la sierra de Sinaloa.

