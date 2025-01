Efraín Juárez revela cuál fue el momento que fortaleció a su equipo para ganar dos campeonatos

Contra viento y marea, el director técnico mexicano Efraín Juárez consiguió el doblete en Colombia con Atlético Nacional.

Cuando nadie creía en él, excepto la directiva del equipo, en solo 4 meses de trabajo el estratega consiguió los títulos de Copa y Liga, y ya reveló los detalles que fueron clave en la obtención de los campeonatos.

En una entrevista con la agencia EFE, Juárez reveló algo inédito: contó que fue fundamental para el equipo crear lazos y convertirse más en una familia que en un club de fútbol, algo que inició a gestarse en un momento muy complicado para él, cuando las autoridades lo detuvieron en el estadio por una supuesta “celebración excesiva”, lo querían llevar a una comisaría y sus pupilos le demostraron lo que era la unidad más allá de lo deportivo.

“Es para escribir un libro por todo lo que sucede. Esto te lo voy a contar y nadie lo ha contado. Después de esa conferencia (después del partido contra Independiente de Medellín), me bajan y me quieren llevar a una especie de comisaría que hay en el estadio. Y ahí estuvo mi grupo, que es increíble. Salieron todos los jugadores y dijeron ‘no te lo vas a llevar. Si te lo llevas a él, nos llevas a todo’. Estaba tan tranquilo, feliz y orgulloso de ver eso… Se me salían las lágrimas de felicidad. Después de esto, hablé con el grupo y les dije: ‘Estamos formando una familia, si hubiera sido con alguno de ustedes, yo hubiera hecho lo mismo’ Estos son los detalles que algunos, tratando de hacernos el mal, nos ayudaron a formar una familia y a lograr los resultados que logramos”, relató.

Esto marcó un antes y un después en el esquema de trabajo de Juárez, ya que, aplicando su experiencia como jugador, le permitió acercarse más al grupo, para que sus jugadores no solo lo vieran como entrenador.

“Una de las cosas que aprendí es la adaptación. Me ha ayudado muchísimo. Me gusta decir que soy un líder progresivo, en el sentido de que me gusta el cambio, lo acepto y quiero cambios. En todos los sentidos. No soy un tipo cerrado. Me gusta mucho preguntar. Por ejemplo, si entrenamos en la tarde o en la mañana. Yo tuve la oportunidad de jugar al fútbol y me permite entender al vestidor y me gusta ser cercano con ellos. Que me vean como una figura de entrenador, de padre, de hermano, de amigo, de jefe… Y hacerlo de corazón, sin agendas”, continuó.

Por supuesto, no sol con corazón se ganan los títulos, ya que el trabajo es una parte muy importante del proceso, que también incluye planificación, entrenamiento y análisis.

“Nosotros invertimos mucho tiempo en planificar cada partido para darle a los jugadores las mejores herramientas y que, primero, se divirtieran en la cancha y, después ejecutaran el plan. A la postre, ellos, al otro día, venían y te decían: “Todo lo que nos contaste pasó. ¿Cómo le haces?”. Y no es magia, es análisis”, continuó.

Otra de las claves para obtener el doblete fue nunca conformarse después de ganar la Copa de Colombia, mostrar ambición y apuntar más alto, algo que todo el Atlético Nacional tiene en su ADN.

“Es nuestro reto más grande de lo que viene. Tras cumplir un objetivo, tienes que ponerte otro y seguir luchando por eso. El conformismo es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y te puedo decir que, conociendo a mi grupo y a mi familia, son tipos que tienen hambre de seguir creciendo y desde el día uno que empecemos las exigencias sobre lo que debemos mejorar serán claras. Lo más difícil no es llegar a la cima, es mantenerse. Se trata de poner las reglas claras. Quien tenga la barriga llena de ganar, que busque otro reto. Y si te tienes que ir, te tienes que ir. Empezando por mí. Si me ocurriera, yo sería el primero en levantar la mano y decirlo. No podemos faltar el respeto al club ni a 15 millones de hinchas”, aseguró.

Finalmente, aunque aún le queda un año de contrato, después de los éxitos, lo lógico es que el club busque alargar su permanencia y se le cuestionó si han tenido acercamientos para llegar a un arreglo económico en pro de su continuidad, a lo que respondió que el dinero no es lo primordial en su vida y que hasta el momento no se ha reunido con la directiva para ver este tema, pero que es probable que lo haga en las próximas semanas.

“A todo Atlético Nacional le tengo un agradecimiento profundo por darme la oportunidad y por creer en mí y en mi cuerpo técnico, porque no fue una decisión fácil; para ellos y para nosotros. Necesitábamos ser campeones, esa era la magnitud del reto. Dicho esto, tengo la fortuna de decir que ni de jugador ni de entrenador ni en la vida me he movido por dinero. Si hubiera sido por dinero no me hubiera retirado a los 31 años, porque tenía ofertas, pero decidí formarme como técnico. Por eso, cuando llegué a Atlético Nacional, fue muy fácil arreglarnos en el tema del dinero, con la premisa de que si esto iba por buen camino se iba a recompensar de alguna manera. No por mí, por mi cuerpo técnico, que depende de lo que pase día a día. Siempre debe haber un reconocimiento, eso es entendido por todos. Y seguramente nos juntaremos estas semanas y llegaremos a un acuerdo, porque depende de un tema de sentimiento, de amor a la camiseta y también de que confíen en ti”, concluyó.

