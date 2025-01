The Edge, de U2, informa que muy pronto el grupo lanzará un nuevo sencillo

Hay buenas noticias para los fans del grupo de rock U2, ya que el guitarrista The Edge informó que muy pronto lanzarán un nuevo sencillo, para posteriormente completar un álbum e iniciar una gira para promocionarlo.

Larry Mullen Jr., de U2, informa que padece discalculia

The Edge (cuyo verdadero nombre es David Evans) fue entrevistado para el podcast “Sodajerker On Songwriting” y confirmó los planes de la banda para este año: “Es posible que muy pronto haya una nueva canción de la que oirán hablar. No puedo decir nada más que eso. Estamos en un gran lugar creativamente”.

Resurge un video que muestra a Sean “Diddy” Combs abrazando a Bono

El músico también comentó acerca del proceso de composición que tanto él como el vocalista Bono siguen para las canciones de este nuevo disco: se quedan con los temas que suenan muy producidos y desechan los que están a medio terminar. “He estado trabajando en mucho material, y ahora que estamos haciendo algunas sesiones de U2 con ese material, parece que está dando sus frutos. Aún podríamos terminar cambiándolo mucho, pero no vamos a perder el tiempo en una idea que nunca iba a funcionar”.

Esta producción de U2 será la primera con material inédito desde 2017, ya que hace dos años lanzaron un álbum con sus tracks más conocidos grabados en versiones acústicas. También obtuvieron un éxito en las listas de rock con “Atomic City”, un sencillo aislado que era el tema de la serie de conciertos que dieron en el auditorio Sphere de Las Vegas.

“Creo que la guitarra será una parte importante en el próximo disco, pero no creo que vaya a ser un álbum de rock heavy”, comentó Evans. “Creo que será un tipo de uso de la guitarra muy diferente, no algo puramente rockero”. El baterista Larry Mullen Jr. continúa recuperándose de una cirugía a la que se sometió, pero regresará para las sesiones de grabación.

En cuanto a la gira -que sería en 2026-, The Edge comentó que el objetivo de ésta es que él, Bono, Mullen Jr. y el bajista Adam Clayton puedan reencontrarse con su público en varias partes del mundo. “Esperamos poder hacer algunos shows. Hicimos la serie de fechas en Las Vegas, que fue fantástica, pero no pudimos ver mucho mundo. Estamos deseando conectarnos con nuestros fans donde viven, en lugar de que tengan que venir a nosotros”.

Sigue leyendo: