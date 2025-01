Bad Bunny agradeció a sus fans por el apoyo a DtMF: “Todo el mundo me ha abrazado con este proyecto”

Bad Bunny está sorprendido por todo el cariño que ha recibido por su nuevo disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Este sábado, a una semana del lanzamiento del álbum, el cantante puertorriqueño agradeció a sus fans por el apoyo.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió cómo se sentía tras el lanzamiento del álbum, que –aseguró– es su proyecto más importante de su carrera hasta el momento.

“Estoy bien feliz, pero sobre todo, desde lo más profundo de mi corazón y desde lo más sincero, estoy bien agradecido. Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con la vida, con la música, con mi gente, con mi país, con mi familia con mis amigos, con el mundo porque todos me han abrazado con este proyecto y lo han hecho de ustedes. Gracias”, expresó Benito, nombre real del artista.

El reguetonero también contó que antes del lanzamiento del álbum estaba nervioso porque no sabía si las nuevas canciones le iban a gustar a sus fans. “No importan cuantas veces uno saque música o saque un álbum, por lo menos yo siempre me pongo nervioso el día antes de la salida porque uno siempre, por más que lo niegue, uno siempre hace las canciones y la música esperando una buena reacción, esperando que la gente le guste”, aseguró.

“La noche anterior yo me preguntaba si a la gente le gustara esto. Yo espero que les guste porque lo hice con mucho amor cariño, con mucho amor, con mucho empeño… Y, wow, estoy bien feliz”, agregó.

¿Cuándo se lanzó el nuevo álbum de Bad Bunny?

El domingo, Bad Bunny lanzó Debí tirar más fotos, el octavo disco de su carrera, como un regalo de los Reyes Magos. En total, 17 canciones le dan forma al disco en las que el reguetonero puertorriqueño fusiona lo urbano con ritmos tropicales como la salsa.

En las nuevas canciones, además de abordar problemas de puerto Rico como la gentrificación y los apagones, el regutonero también hace un repaso por la historia de la isla en los visualizer que acompañan los temas.

Para esto, Bad Bunny contó en NotiCentro Al Amanecer que tuvo que leer mucho sobre la historia de Puerto Rico, lo que le permitió descubrir cosas que no conocía.

“Tuve que educarme (sobre Puerto Rico), porque a veces me hacían preguntas que ni yo mismo sabía contestar. Me sorprendía lo poco que quizás yo mismo podía desconocer de la historia de mi país. Y ahí es donde entra esa hambre de querer aprender y educarme, porque yo no soy distinto a otro puertorriqueño. Yo vengo de escuela pública”, dijo Benito Martínez Ocasio, nombre real del reguetonero.

