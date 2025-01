Jenicka López rinde homenaje a Jenni Rivera con canción de Bad Bunny

Jenicka López, hija menor de Jenni Rivera, emocionó profundamente a sus seguidores al recordar a su madre con la canción “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny.

A través de un emotivo video en TikTok, Jenicka utilizó la tendencia viral que acompaña este tema para rendir tributo a “La Diva de la Banda”, compartiendo momentos únicos que evocan la relación cercana y llena de amor que compartieron.

En el clip, que ya supera el millón de “me gusta”, se pueden apreciar imágenes entrañables que incluyen visitas al sitio donde ocurrió el trágico accidente que cobró la vida de Rivera en 2012, cenas familiares, y memorias de premios y eventos en los que la cantante brilló.

La publicación de Jenicka no solo despertó una ola de apoyo y mensajes emotivos entre sus seguidores, sino que también evidenció el impacto universal de la música como vehículo para expresar sentimientos. “Benito sabe cómo me siento”, escribió la joven en el pie del video, conectando con la poderosa narrativa de la canción, que habla del arrepentimiento por no haber atesorado más momentos con seres queridos.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Mi mamá estaba con el corazón roto por su fallecimiento. Cuando era pequeña, no lo entendía. Ahora escucho su música y comprendo que ella era la voz de muchas mujeres heridas que intentaban sanar. ♥️🥲”, “Me hiciste llorar con este video” y “Siempre se le extraña profundamente 🥺🤍 Que viva la reina”, fueron algunas de las reacciones que reflejan el cariño que tanto los fans como la familia siguen teniendo hacia la cantante.

La canción de Bad Bunny, incluida en su reciente álbum, ha inspirado a miles de usuarios en redes sociales a honrar la memoria de quienes han perdido, convirtiendo su letra en un fenómeno que trasciende barreras culturales y personales.

En el caso de Jenicka, este homenaje demuestra que, aunque el tiempo pase, el legado y amor de Jenni Rivera siguen más vivos que nunca.

