Adiós a David Lynch: Celebridades le rinden homenaje al director de cine

David Lynch falleció a los 78 años este jueves, 16 de enero, a los 78 años y Hollywood está de luto por uno de los artistas más icónicos y visionarios, una persona que dejó un legado imborrable en el cine.

En un comunicado, la familia Lynch divulgó la información por medio de un comunicado en Facebook: “Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y el artista, David Lynch”.

En el comunicado, también mencionaron lo importante de la privacidad: “Agradeceríamos un poco de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él decía, ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’. Es un hermoso día con sol dorado y cielos azules todo el camino”.

¿Quiénes se han despedido de Lynch?

Después de que se conociera la noticia, varias celebridades recurrieron a las redes sociales. “RIP #DavidLynch”, escribió el músico y compositor Slash en Instagram junto a una foto en blanco y negro de la estrella fallecida.

“¡Todo está bien!”, escribió The Weeknd como homenaje a Lynch junto a una foto del director en el set de Twin Peaks .

Por su parte, Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, quien colaboró ​​en la banda sonora de Lost Highway de Lynch, escribió a través de Instagram: “Realmente me entristece enterarme del fallecimiento de David Lynch. Trabajar con él fue como un sueño sacado de una de sus películas, y valoro mucho los momentos en los que pude hablar con él y escuchar de primera mano su visión para una película. Realmente ánimo a cualquiera que ame las películas y la televisión a que vea todo lo que produjo David. Era un verdadero artista, de pies a cabeza”.

Una despedida a un “gran amigo”

Kyle MacLachlan, actor y también fiel colaborador del cantante, escribió un extenso mensaje de despedida:

“Hace cuarenta y dos años, por razones que escapan a mi comprensión, David Lynch me sacó de la oscuridad para protagonizar su primera y última película de gran presupuesto. Claramente vio algo en mí que ni siquiera yo reconocía. Debo toda mi carrera, y mi vida en realidad, a su visión. Lo que vi en él fue un hombre enigmático e intuitivo con un océano creativo brotando de su interior. Estaba en contacto con algo que el resto de nosotros desearíamos poder lograr”.

Questlove se pronunció por sus redes sociales y publicó una serie de fotografías con el cineasta: “Lynch fue el primer ser humano/creativo que destacó la importancia de no trabajar demasiado y tomarse un tiempo para respirar y meditar y buscar caminos creativos que no estuvieran en mi zona de confort (fue mi luz creativa guía para el libro (Somethingtofoodabout de 2016), escribió. “Le gustó que siempre me invitara a sus eventos y fiestas y realmente enfatizara la importancia del cuidado personal. Gracias”, concluyó.

La muerte de Lynch se produce apenas cinco meses después de que anunciara que le habían diagnosticado enfisema por haber fumado durante años.

Naomi Watts, actriz que trabajó con Lynch en la cinta ‘Mulholland Drive’ en el 2001, compartió un tierno mensaje:

“Tengo el corazón roto. Mi amigo Dave… El mundo no será el mismo sin él. Su mentoría creativa fue realmente poderosa. Me puso en el mapa. El mundo en el que había estado tratando de entrar durante más de diez años, reprobando audiciones por todas partes. Finalmente, me senté frente a un hombre curioso, radiante de luz, diciendo palabras de otra época, haciéndome reír y sentirme a gusto. ¿Cómo pudo siquiera “verme” cuando estaba tan bien escondida, e incluso me había perdido de vista a mí misma?”

Otro actor que se pronunció fue Nicolas Cage, protagonista de la cinta de Lynch ‘Corazón salvaje’ en 1990. Dicha película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

“David fue un genio singular en el cine, uno de los más grandes artistas de este y cualquier otro tiempo. Era valiente, brillante y un inconformista con un alegre sentido del humor. Nunca me divertí tanto en un set de filmación como trabajando con David Lynch. Siempre será oro puro”.

El director de cine, Steven Spielberg, expresó su profunda admiración por Lynch: “Me encantaron las películas de David. ‘Blue Velvet’, ‘Mulholland Drive’ y ‘Elephant Man’ lo definieron como un soñador singular y visionario que dirigió películas que parecían hechas a mano. Conocí a David cuando interpretó a John Ford en ‘The Fabelmans’. Aquí estaba uno de mis héroes: David Lynch interpretando a uno de mis héroes. Fue surrealista y parecía una escena de una de las propias películas de David. El mundo va a extrañar una voz tan original y única. Sus películas ya han resistido la prueba del tiempo y siempre lo harán”

