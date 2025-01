Cuándo inicia la temporada de impuestos 2025 en Estados Unidos

Con el inicio de un nuevo año, todos los trabajadores en Estados Unidos, incluidos los inmigrantes indocumentados, tienen la obligación de presentar su declaración de impuestos del 2024. ¿Cuándo inicia la temporada fiscal? El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya confirmó la fecha de arranque y la fecha límite para hacer tu declaración.

Por medio de un comunicado oficial, el IRS confirmó que la temporada de impuestos 2025 en Estados Unidos comenzará oficialmente el lunes 27 de enero de 2025. A partir de entonces, todos los contribuyentes pueden y deben presentar sus declaraciones para el año fiscal 2024.

El IRS estima que más de 140 millones de declaraciones de impuestos serán presentadas antes de la fecha límite federal del 15 de abril de 2025. De estas, más de la mitad se harán con la ayuda de profesionales en impuestos, por lo que el IRS insiste en que los contribuyentes utilicen un preparador de impuestos confiable para evitar caer en estafas y fraudes.

Este año, el IRS ha implementado una serie de mejoras tecnológicas que facilitarán el proceso y brindarán más herramientas a los contribuyentes para realizar sus trámites de manera más eficiente.

Nuevas herramientas para facilitar la declaración de impuestos

Una de las principales novedades para esta temporada es la expansión de herramientas digitales que los contribuyentes podrán usar para acceder a información sobre su cuenta tributaria. El IRS ha mejorado su plataforma en línea, permitiendo a los usuarios acceder a más formularios y detalles a través de sus teléfonos móviles y tabletas. Además, se ha ampliado la disponibilidad de alertas sobre fraudes y esquemas que podrían afectar a los contribuyentes.

En particular, el programa Direct File, que permite a los contribuyentes presentar sus impuestos directamente con el IRS de forma gratuita, estará disponible para los residentes de 25 estados a partir del 27 de enero. Este programa, que ya fue probado en 2024 en algunos estados, se amplía este año para incluir estados como Alaska, Illinois, Maine, y Nueva Jersey. Direct File permite a los contribuyentes importar automáticamente algunos de sus datos fiscales desde su cuenta del IRS, lo que hace el proceso más rápido y sencillo.

Opciones gratuitas para la presentación de impuestos

Aunque la temporada de impuestos no comienza hasta el 27 de enero, el IRS ha abierto varias opciones para que los contribuyentes puedan comenzar a preparar y presentar sus impuestos desde ahora. Desde la semana pasada, está disponible el programa IRS Free File en IRS.gov. Este servicio ofrece software gratuito para la preparación y presentación de impuestos a aquellos que ganaron $84,000 dólares o menos en 2024.

Además, uno de los proveedores del programa ofrecerá su software en español, lo que facilita el acceso a los contribuyentes hispanohablantes.

“Este ha sido un período histórico de mejoras para el IRS, y las personas verán herramientas y funciones adicionales que les ayudarán a presentar sus impuestos durante esta temporada de impuestos”, aseguró Danny Werfel, el Comisionado del IRS. “Estas mejoras centradas en los contribuyentes que hemos realizado hasta ahora son importantes, pero son solo el comienzo de lo que el IRS debe hacer. Se puede hacer más con una inversión continua en el sistema tributario del país”.

Además de IRS Free File, existen otras opciones sin costo para quienes necesiten ayuda. El programa de Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos (VITA, por sus siglas en inglés) ofrece asistencia gratuita a familias trabajadoras, personas mayores y personas con discapacidades. Los miembros del ejército y algunos veteranos también pueden acceder a la preparación gratuita de impuestos a través del programa MilTax, que cubre hasta tres declaraciones estatales además de la federal.

La importancia de prevenir fraudes y elegir un preparador confiable

Uno de los aspectos más críticos durante la temporada de impuestos es evitar caer en fraudes. Con el aumento de los delitos cibernéticos, el IRS ha intensificado sus esfuerzos para advertir a los contribuyentes sobre posibles estafas. Para ello, han mejorado la funcionalidad de su Cuenta en Línea, que ahora incluye alertas para notificar sobre correos electrónicos y mensajes falsos.

Es fundamental que los contribuyentes busquen ayuda solo de preparadores de impuestos certificados para evitar caer en trampas de “preparadores fantasmas” que pueden llevar a errores costosos o incluso a fraudes.

Mantente al día con las fechas y herramientas disponibles

El inicio de la temporada de impuestos es solo el primer paso. A medida que se acerque la fecha límite, es crucial no esperar hasta el último momento para presentar la declaración. También es recomendable no presentar los impuestos de manera inmediata en cuanto se abra la temporada, porque suelen faltar documentos o información importante. Ni muy temprano, ni muy tarde; lo importante es tener todos los datos adecuados y exactos para declarar tus impuestos, no es una cuestión de tiempo.

Asimismo, el IRS ofrece diversas formas para que los contribuyentes sigan el estado de sus devoluciones a través de herramientas como “Where’s My Refund?” (¿Dónde está mi reembolso?) y también proporciona asistencia telefónica para quienes necesiten ayuda adicional.

Recuerda que presentar tus impuestos de manera oportuna y correcta no solo evita multas, sino que también te permite acceder rápidamente a tu reembolso, si corresponde.

También te puede interesar: