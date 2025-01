JCPenney confirma liquidación de productos a solo $3 por tiempo limitado

A solo unos días de la unión con Forever 21, Aeropostale y Lucky Brand, JCPenney también aprovechó la ola para anunciar una venta de liquidación en la que encontrarás artículos rebajados a $3 dólares o menos.

Cabe señalar que esta venta de liquidación de productos a solo $3 dólares en JCPenney, no es un evento “público oficial”, es una temporada popular que se ha vuelto tradicional gracias a la recomendación de boca en boca, tal como pasa con la famosa venta de 49 centavos de Ross.

¿Los clientes cómo se han percatado de estas extraordinarias ofertas? JCPenney comienza a colocar etiquetas rosas en los productos rebajados que están en $3 dólares o menos.

En un hilo reciente de Reddit, los empleados de JCPenney confirmaron que hay más etiquetas rosas (“P5”, como se las llama oficialmente) de lo habitual en este momento, probablemente porque es la temporada posterior a las fiestas.

Tal como lo indica un video de YouTube de la influencer de compras @onecutecouponer, aun cuando la etiqueta de precio no indica explícitamente que el producto está en $3 dólares, si tiene una etiqueta rosa, se registrará este precio.

Asimismo, aunque la venta se le conoce por los productos en $3 dólares, ese es el precio máximo que encontrarás en las etiquetas rosas, ya que algunos artículos incluso están en $1 dólar.

Otros usuarios de redes sociales, como la cuenta de TikTok @savingswithsavv, recomiendan ser estratégico, aunque la venta se encuentre en todos los departamentos de JCPenney.

“Recorrí todos los rincones de la tienda donde venden los artículos en liquidación”, compartió @savingswithsavv. “Y esto estará en todos los departamentos”.

No obstante, hay que ser precavidos. La usuaria de TikTok @daniellajo señaló que algunos de los artículos de $3 dólares tenían etiquetas azules. Daniella Jo recomienda usar la aplicación de JCPenney para escanear los códigos de barras y averiguar el precio final de cualquier artículo en liquidación con una etiqueta de color.

Los artículos de cama son los que más han acaparado las miradas de las influencers. Daniella Jo encontró un juego de edredón de tres piezas tamaño king de la marca Frye and Co. rebajado de $285 a $3 dólares. Por su parte, Savings with Savv encontró juegos de colchas Martha Stewart de $170 y juegos de sábanas refrescantes Forever 21, todos por $3 dólares.

Puedes encontrar de todo a $3 dólares o menos en JCPenney, pero la ropa y los zapatos son lo que más destacan en esta venta de liquidación. Da una vuelta por las tiendas y sorpréndete.

