Cuándo Ross Dress for Less pondrá la ropa en 49 centavos

Si eres un amante de las rebajas y las ofertas increíbles, no puedes perderte uno de los eventos más esperados del año: la gran liquidación de Ross Dress for Less. En enero de 2025, la tienda se prepara para ofrecer precios realmente bajos en una variedad de artículos, incluyendo ropa por tan solo 49 centavos. Estamos seguros de que no querrás perderte la gran oportunidad de conseguir algunas prendas a este increíble precio, por lo que te diremos cuándo debes ir para aprovecharla.

¿Cuándo será la venta de liquidación de Ross Dress for Less con ropa a 49 centavos?

El evento de liquidación de Ross es una tradición que marca el inicio del año con precios de descuento en sus productos. La influencer @ahorrandoconpina, quien es conocida por sus consejos sobre cómo aprovechar las mejores ofertas, aseguró que la gran venta comenzará el tercer lunes de enero. En 2025, esa fecha caerá exactamente el 20 de enero, que coincide con el Día de la Inauguración Presidencial en Estados Unidos. Aunque no se trata de una liquidación limitada a un solo día, la fecha de inicio es crucial, ya que es cuando los productos comenzarán a marcarse con los precios rebajados.

¿Qué artículos estarán a 49 centavos?

Aunque el nombre de la venta hace referencia a la increíble oferta de 49 centavos, es importante tener en cuenta que no todos los productos estarán a este precio. Algunos artículos tendrán un costo de $8.99, $1.99 dólares o precios aún más bajos. Sin embargo, la venta es una oportunidad para encontrar productos a precios extremadamente reducidos, y las etiquetas rosadas en las mercancías serán tu mejor guía para identificar las rebajas.

Es importante entender que la liquidación de Ross no es simplemente una rebaja masiva de productos. Según ex empleados de la tienda, esta venta es una forma de dar paso al nuevo inventario del año. Así es como, los productos de la temporada navideña, bajan de precio para hacer espacio para los artículos de regreso a clases y otros productos para la nueva temporada. Por lo tanto, en enero podrás encontrar precios más bajos solo en los artículos que no se vendieron durante las fiestas.

Cómo aprovechar al máximo la liquidación de Ross

Si planeas asistir a esta esperada liquidación, hay varios trucos que pueden ayudarte a obtener las mejores ofertas. Primero, es recomendable que llegues temprano, justo cuando la tienda abre, ya que es cuando los productos comienzan a ser marcados con los precios rebajados. Esto aumentará tus posibilidades de encontrar artículos interesantes antes de que se acaben.

Además, no te limites a visitar solo una tienda. Como las ofertas no son iguales en todas las ubicaciones, explorar varias tiendas, especialmente las menos concurridas, puede ser clave para encontrar esos productos únicos a precios de liquidación.

Algunos compradores han compartido su frustración en redes sociales porque nunca logran encontrar lo que buscan. En algunos casos, las tiendas con menos inventario pueden tener ofertas limitadas. Sin embargo, en aquellos locales con un mayor stock de productos, las rebajas pueden ser mucho más atractivas. En este sentido, la estrategia de visitar diferentes ubicaciones será crucial para no perderse las mejores ofertas.

También te puede interesar: