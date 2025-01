Jessica Simpson prepara su regreso a la escena musical

Esta semana Jessica Simpson dio a conocer su separación del ex jugador de futbol americano Eric Johnson, con quien ha estado casada 10 años. Esto también marca su regreso a la escena musical, pues desde hace varios meses ha estado grabando canciones.

Un informante reveló al sitio Page Six que la cantante y empresaria está lista para promocionar sus composiciones: “Jessica ha estado trabajando en nueva música por un tiempo, pero con todo lo que está sucediendo ahora, siente que es el momento perfecto para hacerlo con toda su fuerza. Ella siempre lleva un diario, y algunas entradas se han convertido en canciones sobre el desamor y la resiliencia. Para ella ha sido un momento muy creativo, aunque desgarrador”.

El mes pasado Jessica publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que la muestra en un estudio de grabación, y escribió: “No puedo esperar a que todos ustedes oigan el soundtrack de mi alma”. Otro de sus mensajes fue: “Este regreso es personal, es una disculpa para mí por aguantar todo lo que no merecía”. 🎶 🎼 🤍🖤

Esta producción sería la primera de la artista en 15 años. En 2006 lanzó A Public Affair, un álbum de corte pop; dos años después grabó el disco country Do You Know, y en 2010 presentó una colección de temas navideños, titulada Happy Christmas.

Hace cinco años Jessica incluyó seis canciones en la versión de audio de su libro de memorias Open Book, pero dichos temas no están disponibles en las plataformas de streaming. Sus fans comenzaron a sospechar que entre ella y Johnson había problemas, ya que la cantante tenía más de un año de no publicar en Instagram fotografías de su esposo.

A través de un comunicado a la revista People, Jessica Simpson confirmó el fin de su relación: “Eric y yo hemos estado viviendo separados, atravesando una situación dolorosa en nuestro matrimonio. Nuestros hijos son lo primero y nos estamos enfocando en lo que es mejor para ellos. Estamos agradecidos por todo el amor y apoyo ha recibido, y apreciamos la privacidad en este momento mientras trabajamos en esto como familia”.

