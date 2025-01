Pedro Sola protagoniza aparatosa caída en un centro comercial

Tremenda caída protagonizó recientemente el conductor de “Ventaneando”, Pedro Sola, mientras se encontraba paseando por un centro comercial, dejándole como resultado varias lesiones sobre las que habló durante la más reciente transmisión del programa.

De acuerdo con lo revelado por el comunicador, la aparatosa caída le dejó como resultado más de una lesión que listó ante sus compañeros de escena: “El sábado me fui de bruces en un centro comercial, me rompí un diente, el labio, tengo un moretón en una costilla“, detalló.

Al ser cuestionado sobre cómo se suscitaron los hechos, Pedro Sola reveló que una breve falta de atención al sitio en el que se desplazaba propició su caída: “Había un escalón pintado de amarillo, muy brilloso, yo llevaba tenis y se me atora en la parte de la entrada del escalón y me voy de boca. Primero pegué con la rodilla, después me di con las manos, pero me fui de boca… el impulso me llevó, me rompí el diente y me rompí el labio“, indicó.

A pesar de el desafortunado evento, Pedro Sola aseguró que se encuentra bien de salud: “Estoy bien, nada más me duele mucho la rodilla para caminar, entonces traigo mi bastón que me llevo a los viajes (…) Me revisé yo, se me hizo un chichón en la rodilla. No pasó nada, hoy en la tarde voy a ver al doctor. Tengo un moretón abajo de un pezón”, añadió.

Para concluir su relato, el famoso bromeó sobre su accidente y aseguró que a su edad son cada vez más propicias las caídas y otro tipo de “afecciones”.

“Yo tenía un amigo que decía: ‘Los ancianos nos morimos de las 3 C, las caídas, la caca y el catarro’, y es cierto, te caes y ya de ahí te vas al panteón. Afortunadamente estoy bien, a ver qué me dicen, me duele mucho la rodilla”, expresó.

