Pedrito Sola ya tiene TikTok y sus fans le ruegan que abra su cuenta de OnlyFans

Luego de su “metida de pata” con una mención equivocada en televisión nacional, el conductor Pedro Sola se volvió todo un ícono de las redes sociales al protagonizar memes y hasta su propia canción. Ahora, goza de los privilegios que este reconocimiento le ha dado y hasta sorprendió a sus fans con su incursión en la plataforma de Tik Tok, ¿cómo reaccionó el público? Aquí te contamos los detalles.

El economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus millones de seguidores, quienes no tardaron en reaccionar de forma positiva.

“¡Ya tengo TikTok! Síganme, acabo de publicar un video nuevo contando la historia de mi error con cierto alimento“, escribió Pedro Sola haciendo alusión a la equivocación que le valió para amasar una comunidad digital de 444 mil suscriptores en YouTube, 295 mil seguidores en Instagram y 492 mil fans en Twitter.

El video que marcó su debut en Tik Tok se trató de nada más y nada menos que un ‘storytime’ contando los detalles sobre el error que lo volvió viral. Cabe recalcar que en audiovisual en TikTok logró rebasar los 100 mil me gusta en menos de 24 horas.

“En el momento en que bajo la vista, en lugar de decir el nombre, la marca que nos estaba pagando la mención comercial, dije la marca de la competencia. Me quedé mudo, no supe qué hacer. Gritaron ¡corte! y así me fui, me senté en mi sillón pensando: ‘Este es el último programa de Ventaneando que voy a hacer en mi vida porque seguro me van a poner de patitas en la calle en este momento’“, detalló sobre el bochornoso momento.

Como resultado de esta hazaña, las redes sociales se inundaron de mensajes felicitándolo y de paso recomendándole apostar por la plataforma de contenido íntimo OnlyFans. “Triunfando no solo en la televisión amigo, sino también en todas las redes sociales! Te seguimos!!!!”; ““tengo TikTok, pero por ti lo voy a instalar” y “Crea un OnlyFans tío Pedrito”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

