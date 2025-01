Yuri comparte su dieta con la que redujo medidas: “Era talla 4, ahora soy talla 2”

Yuri tiene preparadas varias sorpresas para su próxima gira Icónica, y en una entrevista dio a conocer que en los shows usará el mismo vestuario de hace más de 30 años; ella tuvo que hacer una estricta dieta para lucir bien esos outfits, que también le trajeron buenos y malos recuerdos.

María Julia Lafuente preguntó a la cantante cómo fue posible que volviera a tener esas mismas medidas, y Yuri dijo: “Pues mira, como dejé de “tragar”, quité el azúcar, quité el pan, la tortilla, quité los carbohidratos, y aparte tengo un ayuno intermitente. Como a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, y ya no vuelvo (a comer) hasta el otro día, a las 9 de la mañana”.

La veracruzana comentó orgullosa que su cuerpo se ha transformado mucho por la pérdida de peso (“Era talla 4, ahora soy talla 2. Ya se me cayeron las “nachas””), pero también reveló cómo fue posible conseguir todo el vestuario de hace más de tres décadas: “Una parte yo la guardé. Tengo una bodega donde ahí los tenía yo guardaditos, con aire acondicionado, todo en papel de china. Yo cuido mucho mi ropa”.

La también actriz aceptó que otra parte de su vestuario la consiguió gracias a un fan que le compró la ropa a su mamá cuando Yuri y ella estaban peleadas: “Estuvimos tres años sin hablarnos, y entonces resulta que mi mamá le habla a este fan y le dice: ‘Oye Jorge, tengo el vestuario de mi hija, lo voy a vender porque no tengo para comer. ¿Tú sabes quién me lo pueda comprar?’ Entonces le dijo: ‘No señora, es que eso no lo puede mal vender…Se lo voy a comprar, en un año se lo pago'”.

Yuri señaló que, de todas las etapas de su carrera, la que más le provocó recuerdos fue la primera, en la que lucía como Farrah Fawcett, con el cabello largo y en capas. “Esa Yuri es la que más me pegó, porque era la etapa más difícil, cuando mi madre y yo estábamos muertas de hombre. No comíamos más que una vez al día y la pasamos muy mal. Bueno, tuve que ir hasta terapia con una psicóloga”. La gira Icónica de Yuri comenzará el 8 de febrero.

