Yuri describe a Luis Miguel como alguien “muy raro”

Con motivo de su próxima gira Icónica, Yuri ofreció una larga entrevista en el programa de Maxine Woodside, y entre otras cosas platicó de cómo en los años 80 fue amiga personal de Luis Miguel. Sin embargo, reconoció que ahora ni tan siquiera se atreve a acercarse al cantante por temor a ser rechazada, pues considera que él se convirtió en un personaje “raro”.

La artista recordó cuando El Sol fue a su boda con Fernando Iriarte: “Ahí es el momento cuando Luis Miguel me dice: “Si quieres nos vamos a comprar cigarros”, y le dije: “No, si yo estoy enamorada”. Fue a mi boda con Mariana Yazbek, en la casa del desierto”.

Cuando la cuestionaron si ha ido a ver a Luis Miguel en algún concierto de su más reciente gira, Yuri respondió: “Fui a verlo con mi hija, porque mi hija es fan y sobre todo sus amiguitas. Pero no pedí verlo, porque él es muy raro”.

Para la intérprete, Luis Miguel no es alguien que guste de convivir con otros cantantes, y así lo describió: “(Él) no es un compañero al que le guste compartir con sus compañeros, con sus amigos, no. Entonces para qué voy a que me digan “no”. Mejor me quedo con la idea de que algún día fue mi amigo y bonito, porque después cuando te rechazan dices: “¡Qué mamuchis! Mejor dejémoslo así”.

Yuri, de 60 años, también se dijo preocupada por lo que escuchó en el concierto, pues para ella la voz de Luis Miguel está muy dañada por no tener descansos después de tantos conciertos: “Lo que sí noté es que su gargantita ya no está igual, porque tiene tanta chamba que no descansa. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le hace?”

Cuando en el programa le comentaron a Yuri que Luis Miguel se ha visto forzado a posponer conciertos debido a problemas de salud, ella dijo: “Es que esa voz tiene que descansar. Ninguna voz aguanta eso. Muy deteriorada su voz. Ya no llegaba a los altos”.

