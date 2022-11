Yuri en la mira de sus detractores por lucir irreconocible: “¿Qué se hizo en la cara?”

La cantante mexicana, Yuri, fue blanco de fuertes críticas dentro de las redes sociales luego de aparecer durante una conferencia de prensa con un rostro irreconocible, según lo expusieron sus detractores.

La cantante se encuentra en medio de la polémica por supuestamente haber hecho delicadas declaraciones en contra de la comunidad LGBTIQ+ y recientemente por copiarle el show a Gloria Trevi; sin embargo, esto no ha impedido que continúe con éxito su gira “Euforia”. Fue así como previo al concierto que ofreció en Guadalajara, Jalisco, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación, imágenes que compartió dentro de sus redes sociales.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la intérprete de temas como “Ya no vives en mí” y “Maldita primavera” llamó la atención de un importante número de usuarios, por la apariencia de su rostro provocando que los detractores se lanzaran con todo al asegurar que luce irreconocible.

Y es que, en una serie de tres videos, Yuri se dejó ver posando con un revelador jumpsuit color rojo y blazer del mismo tono, pero en esta ocasión no fue la vestimenta lo único que desató la controversia, sino la apariencia de su rostro.

Y fue en la sección de comentarios donde algunos internautas hicieron fuertes críticas sobre el abuso de los arreglos estéticos, otros más señalaron que esa vestimenta ya no va de acuerdo a su edad, además de quienes la confundieron con otras famosas que han abusado del bisturí como Gloria Trevi y Laura Bozzo.

“¿Qué le pasó en la cara?”, “Su cara no se parece”, “Lo de la cara es filtro o qué”, “Rarísima. Ya no es la Yuri de antes”, “El botox no te deja ni hablar”, “Qué rara su cara ¿qué le paso?”, “Que ya no se ponga nada en la cara, se ve muy distinta”, “Por favor no te hagas nada en la cara ya vas a parecer a Gloria Trevi sin ojos”, “¿Qué le pasó en su boca?”, “¡Era preciosa! Antes de tanto botox”, “Pensé que era Laura Bozzo”, “Esa no es Yuri”, “Por qué se ponen esos rellenos horrendos”, son solo algunos mensajes que le hicieron llegar.

