Acusan a Yuri de robarle idea a Gloria Trevi: “Es lo mismo, pero más barato”

Luego de que el evento de Yuri se anunciara como sold out, el cual se llevó a cabo el pasado 4 de noviembre en la Arena Ciudad de México, como parte de su tour ‘Euforia’, se dio a conocer en redes sociales que las cosas no son como se dijo, pues no se llenó ni la mitad de la arena, algo que fue en cierto modo aplaudido por algunos integrantes de la comunidad LGBT.

En internet comenzaron a circular imágenes, donde exhibieron los asientos vacíos durante el concierto, presuntamente debido a los problemas y escándalos que ha tenido la cantante con la comunidad LGBT+, quien ha sido señalada de homofóbica por algunos comentarios que presuntamente ha hecho en entrevistas o en otros de sus conciertos.

No obstante, la intérprete de ‘Maldita Primavera’ ha señalado que es solo su forma de pensar y que nunca ha ofendido a la comunidad, por lo que nunca quiso ofrecer una disculpa pública al respecto, situación que menos la ha ayudado a obtener el apoyo de algunos miembros de la comunidad.

“No hay algún programa que avale que yo soy homofóbica, no hay nada, nunca he hablado mal de ellos. Yo no tengo que pedirle disculpas a nadie porque nunca les he hecho daño. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo”, señaló Yuri en su momento.

Aunque eso no ha sido todo, pues tras dicho concierto los internautas también comenzaron a compararla con Gloria Trevi, debido a los atuendos con los que se presentó. Recordemos que han sido varias las ocasiones en que la famosa Yuri ha vestido similar que la intérprete de ‘Abranse Perras’, por lo que fue tachada de copiona.

“Yuri (@oficialYuri) no logró llenar la Arena Ciudad de México con su #TourEuforia #YuriLaMenos”, “Me alegro por homofóbica”, “No que muy sold out @OficialYuri @WestWoodEntt ¡No mientan!”, “Es lo mismo, pero más barato”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que Yuri no solo ha sido comparada con Gloria Trevi, sino también con grandes artistas como Lady Gaga, a lo que la famosa mexicana mencionó que es porque trabaja con los mismos diseñadores que la estadounidense.

Actualmente, Gloria Trevi ha sido un impacto social, luego de que la revista Pollstar, especializada en música, la ha categorizado como la artista mexicana más taquillera del siglo XXI, además Trevi continúa con su gira en Estados Unidos con Isla Divina World Tour, el cual planean concluir en México, convirtiéndose en un ícono ante todo su público.

