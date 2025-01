Clovis Nienow habla de su separación con Aleska Génesis

Tremendo revuelo causó la noticia del rompimiento entre Aleska Génesis y Clovis Nienow, razón por la que el conductor decidió sincerarse al respecto y mandarle un contundente mensaje a sus detractores. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fiel a su personalidad frontal y dispuesto a aclarar cualquier rumor, el presentador de “Hoy Día” compartió un video desde sus redes sociales haciendo eco de lo mencionado en el comunicado donde quedó plasmada la decisión de su separación.

“No ha sido fácil, no he salido a decir nada y quería compartirlo aquí porque yo creo que es la gente que me quiere y me apoya. Ayer Aleska y yo publicamos un comunicado diciendo que íbamos a tomar caminos distintos y sí, es así”, expresó el famoso.

Asimismo, el también actor contó que contrario a lo que se ha dicho en redes sociales, su decisión se vio motivada por sus ajetreadas agendas laborales:

“Ahorita, en estos momentos de nuestra vida decidimos tomar caminos diferentes. Ella ahorita está enfocada en su trabajo, yo estoy feliz y contento de estar en una familia tan bonita como Hoy Día, saludos a todos mis compañeros y productores, a mi familia, amigos, todos. Ahorita estamos tomando caminos diferentes, pero eso no quita que hay mucho cariño, amor, hay mucho cariño“, se sinceró.

Para finalizar su relato, Clovis Nienow despejó cualquier tipo de especulación con respecto a la postura de ambos famosos tras su rompimiento, dejando claro que su amor y respeto por Aleska se mantiene intacto.

“Les puedo decir que ella es una gran mujer, una gran persona. Viví momentos inolvidables con ella, viajes, risas, compartimos muchísimas cosas bonitas y yo me quedo con eso“, declaró dentro del audiovisual. “Ella no me utilizó, al contrario, lo que me dio fue amor, alegrías y compañía”, sentenció.

