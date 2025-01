Robbie Williams sospecha que Taylor Swift no sabía quién era él en 2018

Desde hace 25 años Robbie Williams ha intentado lograr el éxito en Estados Unidos, pero sus esfuerzos han sido en vano. Sin embargo, en Inglaterra sigue siendo todo un ídolo, algo que sorprendió a Taylor Swift, durante un concierto que dio en 2018.

El cantante concedió una entrevista a SiriusXM, y recordó cuando fue invitado al show que Swift dio en el estadio de Wembley, durante su gira Reputation. Williams apareció en el escenario para interpretar la canción “Angels”, causando furor en el público.

“Creo que lo interesante es que Taylor conocía el concepto de ‘Robbie Williams’ en algún lugar del mundo, pero no creo que supiera nada sobre mí”, dijo el artista británico. “Y creo que tal vez con quien ella salía en ese momento era inglés, y le dijo: ‘Oye, tal vez deberías buscar a Robbie Williams’. Creo que así fue como sucedió”.

Robbie notó la expresión de Taylor al ver la respuesta de la gente. “Cuando subí al escenario y el público estalló, se podía ver esa cosa en su cara que decía: ‘¿Eh? ¿Eh?’ Y yo dije: ‘Sí, soy el alcalde de esto aquí. ¡Soy algo grande!’ Sigo diciéndoles a todos que soy importante, y ella parecía decir: ‘¡Oh, él es importante!’ Y sí, fue un momento encantador”.

Actualmente Robbie Williams promociona “Better Man”, una película sobre su vida que ha sido un éxito en Inglaterra, pero no en Estados Unidos. Él retomó el tema de su fama antes de una proyección del filme en Nueva York: “Este es un momento muy importante en mi vida…Muchos de ustedes son de Estados Unidos, por lo que no se dan cuenta de qué tan famoso soy. Esto me pone muy triste. Pero si están con alguien que no sea de su país, sólo tóquenle el hombro y pregúntenle por mí. Tengo una larga historia de cosas, logros y m*****”.

