Trump elimina CBP One: lo que puedes (y debes) hacer ahora como migrante

Decenas de miles de migrantes quedaron a la deriva, este lunes, luego que el presidente Donald Trump ordenara la eliminación de CBP One, aplicación con la que podían solicitar asilo desde la frontera sur de México con Estados Unidos. Entre lágrimas, desesperación y resignación, lamentaron haber perdido sus citas, las cuales ya estaban procesadas, pero que ahora fueron canceladas.

Desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la app había sido aplicada en 2023, por la administración del expresidente Joe Biden, en una alternativa única para las solicitudes de asilo. Más de un millón de personas se habían visto beneficiadas. Sin embargo, Trump anunció desde meses anteriores que endurecería estrictamente al acceso al país desde las fronteras.

Lo que puedes (y debes) hacer ahora como migrante

Cientos de migrantes con citas canceladas continúan en la frontera y se niegan a abandonar el lugar, argumentando que tenían meses esperando. Sin embargo, con la llegada de Trump a la Casa Blanca es prácticamente imposible que puedan entrar, al menos por esa vía.

Las dos alternativas más efectivas y sensatas que podrías intentar ahora es aplicar al parole humanitario para casos urgentes u optar a una visa válida, según tu estatus migratorio.

Sin embargo, las nuevas políticas que el presidente Trump pueda continuar implementando, en su plan de deportación masiva, podría incluir cambios estrictos o la eliminación del parole humanitario. En este sentido, la opción más viable es el visado.

Otra opción que puede ser útil es la de solicitar ayuda a organizaciones de asistencia jurídica y ONG, de modo que recibas orientación real y asesoramiento con los procesos de solicitud, evaluando tus verdaderas posibilidades de ingreso a Estados Unidos.

“Los no ciudadanos indocumentados ya no pueden usar la solicitud CBP One para enviar información biográfica o programar citas en los ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Las citas existentes programadas a través de la aplicación CBP One ya no son válidas”, informó el gobierno de Estados Unidos a los solicitantes vía correo electrónico.

Se estima que podría haber más de 30,000 migrantes que tenían citas programadas a través de la aplicación durante las próximas tres semanas.

