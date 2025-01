Mujer gana $200,000 en la lotería al copiar la compra de otro cliente

Una mujer en Carolina del Sur se llevó una increíble sorpresa cuando, siguiendo el ejemplo de otro cliente en una tienda, ganó $200,000 dólares en un boleto de lotería. Lo que parecía una compra común y corriente terminó convirtiéndose en una historia de suerte que dejó a más de uno con la boca abierta.

Todo ocurrió en una tienda de conveniencia Parkers, ubicada en Summerville, donde la mujer estaba esperando en la fila. El cliente frente a ella compró un boleto de rasca y gana Gold Rush de $5 dólares, cuyo premio mayor era de $200,000 dólares.

Intrigada por la compra, la mujer decidió hacer lo mismo y le pidió al cajero que le diera $25 dólares en boletos de la misma serie, es decir, compró 5 boletos. Después de su compra, se fue a casa con la esperanza de disfrutar de un partido de fútbol.

Tal como lo compartió a la Lotería de Educación de Carolina del Sur, durante el descanso del partido que veía, la mujer comenzó a raspar sus boletos. El último sería el que la sorprendería con $200,000 dólares y la razón por la que se distrajo del juego.

“Pensé que esto no podía ser real”, recordó la ganadora. “No miré el resto del partido porque me pasaba todo el tiempo en la cocina mirando el billete”.

El premio significó un cambio de vida para esta mujer, que planea usar su ganancia para ahorrar de cara a su jubilación.

A pesar de su enorme suerte, la mujer expresó buenos deseos para el hombre que estaba delante de ella en la fila.

“Espero que el caballero que estaba en la línea frente a mí también haya ganado algo bueno con sus boletos”, comentó.

No cabe duda de que uno no sabe a quién sirve. Al final, es posible que el hombre delante de la fila no haya ganado nada, sin embargo, para esta mujer fue un ejemplo a seguir que le dio sus frutos. Mantente atento a tus circunstancias, porque la suerte puede pasar frente a tus ojos y tú podrías no darte cuenta de ello.

