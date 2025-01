Las 17 muertes por el incendio en Eaton ocurrieron en zonas donde se retrasó la alerta de evacuación

Las 17 muertes en el incendio de Eaton se produjeron en una zona donde las órdenes de evacuación tardaron horas en llegar

Los funcionarios del condado de Los Ángeles están pidiendo una revisión independiente de los sistemas de notificación de emergencia, después de que algunos residentes argumentaran que advertencias más tempranas podrían haber salvado vidas, según informó NBC News.

A la media hora de que se inició el incendio en una ladera de Eaton Canyon en la tarde del 7 de enero, los teléfonos de miles de residentes del este de Altadena sonaron con una advertencia del condado de Los Ángeles: “TENGA CUIDADO”. En 40 minutos, una alerta terrible siguió: “VÁYASE AHORA”.

Pero los vecindarios del oeste de Altadena no vieron la misma urgencia, ya que las órdenes de evacuación no llegaron hasta la madrugada siguiente, más de nueve horas después de que comenzara el incendio de Eaton. Para entonces, ya era demasiado tarde.

Las 17 personas que murieron en el incendio alimentado por el viento estaban al oeste de Lake Avenue, un corredor importante que cruza de norte a sur a través de Altadena. Entre ellos había un gerente de proyecto jubilado de Lockheed Martin de 83 años, una actriz de 95 años en el viejo Hollywood y un hombre amputado de 67 años que usaba silla de ruedas y murió con su hijo adulto, que tenía parálisis cerebral.

Quince de las muertes ocurrieron en un área donde la primera orden de evacuación no se envió hasta las 3:25 a.m. del 8 de enero; las otras dos ocurrieron en un área donde la orden llegó a las 5:42 a.m., según una revisión de las alertas, así como datos compilados por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Piden revisar sistemas de notificación

De acuerdo cn NBC News, la discrepancia entre el oeste y el este de Altadena está generando preguntas entre los funcionarios locales y los residentes sobre el momento de las alertas de emergencia, y si las advertencias anteriores podrían haber salvado vidas.

“No hubo mucho tiempo para hacer nada, pero nuestro sistema de notificación debería haber estado funcionando mucho antes de que lo hicieran”, dijo el miembro del consejo municipal de Altadena, Connor Cipolla, al medio citado. “Es obvio por la destrucción. Le falló a la mitad de nuestra ciudad”.

El martes, dos supervisores del condado de Los Ángeles presentaron una moción que solicita una revisión independiente de los sistemas de notificación de emergencia.

Mientras el condado evalúa su respuesta después de cualquier desastre, la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, dijo el miércoles que quiere acelerar un análisis de los incendios forestales que han matado a más de dos docenas de personas y destruido más de 15,000 estructuras en toda la región.

“Sé que en el lado oeste, la parte más antigua de Altadena, está mucho más concentrado, hay muchas casas”, dijo Barger a NBC Los Ángeles. “Necesitamos averiguar qué sucedió, pero sé que el fuego se propagaba rápido”.

Advirtió que las notificaciones adicionales pueden no haber salvado vidas, pero dijo que “las víctimas de este desastre merecen nuestra transparencia y responsabilidad”.

Su moción, que se votará en la reunión de supervisores del condado el próximo martes, siguió a un informe de Los Angeles Times sobre los avisos de evacuación retrasados ​​en el incendio de Eaton.

En un comunicado, el Centro de Información Conjunta Coordinada del condado dijo que no podía comentar de inmediato sobre los factores que pueden haber provocado las muertes en los incendios, y que una revisión exhaustiva “tomará meses porque requerirá revisar y validar los historiales de llamadas del incendio, entrevistar a los socorristas en la escena, entrevistar a los comandantes de incidentes y buscar y revisar nuestros registros del 911, entre otros pasos esenciales, incluida la obtención de comentarios de todas las fuentes relevantes. Ese trabajo también puede requerir una entidad externa para garantizar la integridad de la investigación”.

Orden de evacuación llegó por la madrugada

Las alertas electrónicas son un método para advertir a los residentes, pero el condado agregó que también utiliza golpes en las puertas, patrullas con altavoces que recorren los vecindarios y coordinación con los medios.

Jill Fogel dijo que nada de eso sucedió en su parte del oeste de Altadena.

Ella estaba acurrucada con sus dos hijos pequeños y su padre en Olive Avenue el 8 de enero cuando recibió un mensaje de texto después de las 3 a.m. de un amigo cercano al norte de Altadena diciendo que había llamas en su patio trasero. Fogel, de 43 años, dijo que revisó la aplicación Watch Duty, que ofrece actualizaciones en tiempo real tomadas de las transmisiones de radio de los equipos de emergencia, pero no había advertencias de que su vecindario pudiera tener que evacuar.

Luego miró afuera de su casa de alquiler y vio llamas. Unos minutos después, recibió una alerta que ordenaba una evacuación. Se lo dijo a su arrendador y luego su familia se subió a un auto y se fue. Mientras salían del vecindario, uniéndose a una corriente de autos, Fogel dijo que no vio vehículos de bomberos ni autos de policía y no escuchó sirenas.

Fogel añadió que se dio cuenta de que el incendio se estaba moviendo muy rápido en las horas previas a la orden de evacuación. Pero cree que las autoridades deberían haber enviado alertas mucho antes.

“Pensé que era extraño que las llamas estuvieran tan cerca y no hubiéramos recibido una advertencia”, comentó Fogel. “Pensé que nos habrían avisado mucho antes”.

Joe Ten Eyck, exjefe del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, dijo que puede ser difícil acertar con el momento de las alertas de evacuación en caso de incendio: si las emites demasiado pronto, corres el riesgo de pánico masivo, carreteras congestionadas y más peligro, pero si las emites demasiado tarde, corres el riesgo de que la gente se quede atrapada en barrios en llamas.

Esas decisiones a menudo deben tomarse en un instante, dijo Ten Eyck, en función de las condiciones que evolucionan rápidamente.

Muchas de las víctimas del incendio de Eaton eran personas mayores y probablemente no pudieron evacuar rápidamente, agregó Cipolla, el concejal de la ciudad. “En defensa de todos, fue un incendio que se propagó rápidamente y una situación muy cambiante”, dijo. “Pero cuando se tiene en cuenta que 17 personas perdieron la vida, muchas de ellas discapacitadas y mayores, parece como si algo fallara”.

Más de dos semanas después de que comenzó, el incendio de Eaton está contenido en un 91%, aseguraron los bomberos el miércoles, mientras que la causa continúa bajo investigación.

Los investigadores se han centrado en una torre eléctrica de alto voltaje en Eaton Canyon como el origen potencial, ya que los fuertes vientos de Santa Ana que se acercaban a las 100 mph llevaron las llamas hacia Altadena y Pasadena.

