Adamari López habla sobre su salud: “No me he sentido muy bien”

Adamari López abrió su corazón a sus seguidores y habló sobre su salud. En un video publicado en su red social confesó que no se ha sentido muy bien y cree que puede ser porque no ha descansado lo suficiente.

“Mi gente linda, no me he sentido muy bien de salud, no sé si es falta de descanso o es por la temporada“, expresó en su video de Facebook.

Explicó que su malestar inició después de que terminó la temporada navideña: “Después de Navidad me sentí con la garganta, como si tuviera cuchillas, como si me ardiera mucho, mucho dolor, y como yo he tenido experiencias de enfermedad que han terminado en el hospital y este año no me puse la vacuna de la influenza. decidí ir enseguidita al doctor, no quiero enfermarme porque cuando me enfermo, me enfermo mal… Llevo una semana en ese antibiótico y esteroides“.

El objetivo de su video fue pedirle recomendación a sus seguidores sobre remedios naturales. Sin embargo, le siguió explicando a su comunidad los síntomas asociados a su malestar.

“Qué hay que pueda hacer que me levante el sistema inmunológico y me haga sentir mejor, cuéntenme“, indicó.

A pesar de esto, la conductora dejó claro que no permitirá que esto la mantenga lejos de sus compromisos laborales como, por ejemplo, ‘Desiguales’ por Univision.

Adamari López y el contenido que comparte

Adamari López se ha caracterizado por su contenido cercano y ameno. Ella, sin censura, ha abordado temas sobre sus relaciones, su hija y la crianza.

Gracias a su carisma ha cosechado una comunidad que alcanza 9 millones de seguidores en Instagram y cerca de 10 millones en Facebook.

Un dato que resulta curioso es las interacciones que tiene en Facebook, por dicha plataforma suele compartir videos hablando de su día a día e incluso, mostró uno en el que su hija está hablando de su atuendo en ‘Desiguales’.

La pequeña Alaïa fue crítica al señalar que, en ese episodio, no le gustó lo que lució su madre y también le corrigió su postura.

“Cuando estabas hablando la primera vez que te vi, estabas así en la silla como un poquito low (baja), tienes que estar para arriba”, dijo la niña.

Seguir leyendo: