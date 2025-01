Jimena Gallego explica por qué no participaría en un reality como “LCDLF”

Aunque la idea de estar en un reality como “La Casa de los Famosos” ha sido atractiva para muchos, la conductora Jimena Gallego dejó claro que tiene razones de peso para no querer formar parte de este tipo de programas.

En una reciente entrevista con MezcalTV, la presentadora explicó que, a pesar de que le encanta la dinámica de estos shows, su vida personal es un factor determinante para tomar la decisión de mantenerse al margen.

Gallego, quien está al frente de “La Casa de los Famosos: All Star”, reconoció que participar en un reality le resultaría difícil, sobre todo porque implicaría estar alejada de su esposo. “El estar completamente desconectada del mundo exterior y de las personas que más quiero no es algo que me atraiga”, comentó durante la charla.

Ya que el formato de “La Casa de los Famosos” es conocido por mantener a los concursantes dentro de un confinamiento total, sin acceso a dispositivos de comunicación, les puede aumentar el nivel de tensión y de interacción entre los participantes. Este aislamiento es precisamente lo que hace que Gallego vea con cautela su posible participación en este tipo de programas.

“Yo soy muy ‘mitotera’, entonces sí me gustaría, entrar a un reality sí me gustaría, me encanta el formato pero mi marido es un problema, porque a mi marido no le late nada. Un día me escuchó decir que sí y me dice ‘la verdad es que no me gustaría nada que entraras a algo así donde no te pueda ver, donde no pueda tener contacto contigo, etcétera’”, expresó la conductora, añadiendo que a su pareja no le gustaría nada la idea de verla en un ambiente donde no podrían tener contacto durante semanas.

A pesar de esto, Gallego también admitió que, en términos profesionales, el formato le resulta fascinante y que no sería la primera vez que se siente atraída por la posibilidad de participar. No obstante, la idea de estar lejos de su círculo más cercano pesa mucho más.

Como profesional del entretenimiento, Jimena también reconoció el desgaste emocional que puede traer la experiencia de conducir un programa tan demandante. “Es un trabajo que te drena mucho. Al final de cada temporada, siento que me quedo sin energías, como si fuera un maratón emocional”, comentó sobre cómo se siente al concluir cada ciclo.

El “All Star de La Casa de los Famosos” llegará a la pantalla el próximo 4 de febrero, pero los detalles sobre los famosos que participarán aún se mantienen en secreto.

Sin embargo, parece claro que, al menos por ahora, Jimena Gallego no se unirá a ellos en la casa.

