El enfrentamiento entre Chikybombom y Alicia Machado toma protagonismo

Recientemente, un nuevo episodio de controversia se desató entre la actriz y ex Miss Universo Alicia Machado y la cantante Chikybombom, quienes han protagonizado un intercambio de opiniones públicas en las redes sociales.

Durante un segmento de “Hoy Día” la dominicana, conocida por sus intervenciones en redes sociales, le mandó un mensaje a Machado por su comentario, acusándola de hacerle bullying a Selena Gomez.

“Porque tú hayas sido una mujer que ha pasado por muchas cosas y no fuiste vulnerable, no quiere decir que ella sea vulnerable. El que tú no compartas tus procesos para ayudar a otros, no quiere decir que ella haga lo mismo”, dijo Chikybombom, en clara defensa de la protagonista de “Emilia Pérez”.

La respuesta de Alicia Machado no se hizo esperar.

A través de su cuenta de Instagram, Machado contestó con un mensaje sarcástico, dejando claro que no se retractaba de sus opiniones. “👏👏👏👏👏 @chikybombomreal figurando aprovechando el momento, aquí no hay bullying, sino contra mí [sic] por decir lo que pienso igual que tú mi reina bien honesta no ? .I.”, escribió, descalificando a la cantante dominicana y sugiriendo que estaba solo buscando atención pública.

El comentario de Alicia a Selena Gomez

El conflicto comenzó cuando Alicia Machado reaccionó de manera negativa al video publicado por Selena Gómez, quien, visiblemente afectada, compartió su dolor ante las políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump.

En el video, Selena expresó su angustia debido a su condición de hija de inmigrantes, lo que generó diversas reacciones. Mientras muchos apoyaron la postura de la cantante, algunos, como Machado, consideraron que su reacción era exagerada y poco convincente.

“Muchacha pendeja! Ya póngase a estudiar español y al gym, mija, al gym. Te mando mis proteínas. Aburre, Jessy”, expresó hacia Gómez.

El comentario de Machado desató más polémica, especialmente al referirse a la cinta “Emilia Pérez”, que había sido ampliamente aclamada, pero que ella criticó severamente, cuestionando las credenciales de Selena en las redes.

En su intervención en el programa “La Mesa Caliente”, Machado dejó claro que no comprendía cómo alguien como Selena Gómez había alcanzado tanta popularidad. A su juicio, la actriz no merecía el reconocimiento que había recibido por su trabajo ni por su postura política.

Este intercambio de mensajes ha dividido a la audiencia. Mientras algunos defienden a Chikybombom, aplaudiendo su valentía para hablar en defensa de Selena, otros se alinean con Alicia Machado, argumentando que en la actualidad las personas no pueden expresar sus opiniones sin ser atacadas.

La controversia sigue generando comentarios encontrados, y ambos personajes parecen dispuestos a continuar defendiendo sus posiciones.

