Sandra Echeverría dice que la película “Emilia Pérez” es de lo peor que ha visto en su vida

La actriz Sandra Echeverría dijo que no le gustó la película “Emilia Pérez”, y está muy sorprendida por las 13 nominaciones al premio Oscar con las que el filme cuenta. Todo lo declaró durante una dinámica en el programa “Faisy Nights”, al que fue invitada.

Sandra Echeverría revela que sufrió bullying a manos de dos actores de Hollywood

Echeverría cree que si la cinta ha sido aceptada en el extranjero es porque no entienden cómo hablan los mexicanos: “No saben que las actrices no están hablando con acento mexicano, porque no saben si están hablando o no en español. Yo, perdón, soy mexicana y la odié. Yo la vi, y te puedo decir que es de lo peor que he visto en mi vida. Está muy duro que diga esto, pero es la verdad”.

Sandra Echeverría recordó el gran reto que fue imitar a Selena en ‘Tu Cara Me Suena’

Sandra dijo estar decepcionada de que “Emilia Pérez” le ganara a “Wicked” el premio Golden Globe como Mejor Película Musical o de Comedia: “Es que no puede ser. “Wicked” es de mis películas favoritas en la vida. Es una belleza, una obra de arte, no puede ser que le haya ganado”.

Cuando la actriz y el conductor Faisy hablaron sobre la polémica en la que se vio envuelto Eugenio Derbez (quien fue muy criticado al dar su opinión de la cinta, que protagonizan Karla Sofía Gascón y Selena Gomez), Echeverría dijo estar de acuerdo con el comediante: “Yo le escribí y le dije: ‘Felicidades, yo estoy contigo'”.

La artista también comentó que para ella, el mal resultado del filme francés no es culpa del elenco: “Ellos son buenos actores, lo que pasa es que es un miscast (una selección fallida de los actores para esos personajes). Perdón, pero a Selena (Gomez) no se le entiende absolutamente nada, y mira que soy fan de Selena, me parece extraordinaria cantante, maravillosa actriz”.

Echeverría agregó que se mostró indignada por lo que dijo la directora de casting de “Emilia Pérez”: “No sé quién sea, no quiero saber, que dijo que no había suficiente talento mexicano para poder castear. Me parece una ofensa, porque hay muchísimos actores y actrices maravillosos que pudieron haber hecho esto mejor”. Para Sandra, la actitud de Gascón en las premiaciones tampoco ha sido la mejor: “Ves a Demi Moore, con toda la humildad, aceptando y agradeciendo que nunca la habían nominado, y ella (Karla Sofía) con una actitud medio alzada”.

Sigue leyendo: