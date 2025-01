Lolita Cortés es hospitalizada de emergencia tras más de 20 desmayos

La actriz y cantante Lolita Cortés encendió las alarmas entre sus seguidores luego de dar a conocer que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital por presentar una crisis que le desencadenó más de 20 desmayos. ¿Cómo se encuentra actualmente? Sigue leyendo para enterarte.

A través de un video compartido desde su cuenta de Instagram, la denominada “Jueza de Hierro” contó los problemas de salud a los que se enfrentó recientemente y que la hicieron terminar en un nosocomio.

“Fui a dar al hospital por presión alta, porque yo sufro de presión alta y me puse muy muy mal, al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20 y me mandaron a descansar“, detalló Lolita Cortés en el audiovisual.

Asimismo, la famosa artista reconoció que dicha crisis de salud fue resultado de una mala decisión: “Esto fue culpa mía porque no me tomé los medicamentos, ya me sentía bien”, reconoció con un semblante visiblemente mejorado.

Afortunadamente, esta experiencia se resolvió de forma favorable para la mexicana, quien aprovechó el espacio para compartir una poderosa reflexión con sus seguidores. Además, los instó a no descuidar su salud, mucho menos cuando se tiene antecedentes de presión arterial alta.

“Mi gente, de verdad, es bien peligrosa la presión alta. Hay mucha gente que se va por presión alta (…) Cuídense“, dijo Lolita Cortés para finalizar su mensaje en redes sociales.

